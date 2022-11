E Sonndeg den Owend ass déi zweetlescht Course an der Formel-1-Saison 2022 gefuer ginn.

Den George Russell huet e Sonndeg den Owend de Grousse Präis vu Sao Paulo a Brasilien gewonnen. De Mercedes-Pilot huet sech viru sengem Teamkolleeg Lewis Hamilton an dem Carlos Sainz op Ferrari duerchgesat. Fir de Russell, deen e Samschdeg och de Sprint gewonnen hat, ass et deen éischte Succès bei engem Grousse Präis an der Formel 1.

Den alen an neie Weltmeeschter Max Verstappen ass mat sengem Red Bull net iwwert déi 6. Plaz erauskomm.

Virun allem d'Ufanksphas vun der Course a Brasilien war turbulent. Direkt an der éischter Ronn huet de Ricciardo de Magnussen ofgeschoss. Fir si war d'Course duerno eriwwer an de Safety Car huet missen erauskommen. Knapps war dësen nees dobannen, ass et turbulent weidergaangen. De Verstappen an den Hamilton hu sech beréiert. Béid Pilote si wäit zeréckgefall, ma konnten awer weiderfueren. Den Hollänner krut d'Schold um Tëschefall, eng Zäitstrof vu 5 Sekonnen an huet säin Auto och missen an der Box reparéiert kréien. Duerno ass dunn och nach de Leclerc vun der Streck ofkomm, dat nodeems den Norris him net vill Plaz gelooss hat. De Leclerc konnt awer weiderfueren.

Duerno huet sech d'Course berouegt. De Russell huet un der Spëtzt souverän seng Ronne gedréint. Den Hamilton huet vun hannen ëmmer méi Plaze gutt gemaach an esou huet hien an der 45. vun 71 Ronnen de Perez iwwerholl a sech hannert säin Teamkolleeg gesat. An der 53. Ronn ass de Safety Car eng weider Kéier erauskomm, well den Norris an der Kéier 10 stoe bliwwen ass. D'Feld ass doduerch nees zesummekomm. Nom Restart huet se Russell seng Spëtzepositioun virum Hamilton verdeedegt. De Sainz konnt sech awer de Perez kropen an huet sech op déi drëtte Plaz gesat. Bis zum Schluss sollt sech dorunner näischt méi änneren.

Den nächste Weekend gëtt dann déi lescht Course vun der Saison gefuer. Rendez-vous gi sech d'Piloten zu Abu Dhabi. Op RTL kënnt Dir wéi gewinnt nees live mat dobäi sinn.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÉMIO DE SÃO PAULO 2022

