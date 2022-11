Déi éischt Méint bei der brittescher Ecurie waren net evident fir de 50 Joer ale Lëtzebuerger.

D'Formel 1 Saison ass op der leschter Linn Droite. De Weekend ass zu Abu Dhabi dee leschte Grand Prix vun der Saison. Dat heescht de Mike Krack huet dann och säin éischt Joer als Teamchef vun Aston Martin hannert sech. Déi éischt Méint bei der brittescher Ecurie waren net evident fir de 50 Joer ale Lëtzebuerger.

Mike Krack iwwert déi lescht Méint bei Aston Martin

De Mike Krack huet eréischt den 1. Mäerz bei Aston Martin ugefaangen, an huet missen den Auto iwwerhuelen, deen nach ënnert der Responsabilitéit vun sengem Virgänger, dem Otmar Szafnauer, deen elo bei Alpine ass, konzipéiert gouf. Et huet ëmmerhin bis déi 4. Course gedauert, dat war zu Imola, bis déi zwee Piloten, den Däitsche Sebastian Vettel an de Kanadier Lance Stroll an d'Punkte gefuer sinn.

Mike Krack: "Déi éischt 3 Courssen ware mer komplett wäit ewech vun de Punkten, ganz wäit ewech. Barcelona hu mer dee groussen Update bruecht, Silverstone nach eng Kéier, wou och eng Zäitchen gedauert huet, bis mer den Auto richteg verstan hunn."

Vun der 10. an domat leschter Plaz an der Konstrukteursweltmeeschterschaft ass een elo mëttlerweil mat Alfa Romeo am Duell ëm déi 6.te Positioun. D'Decisioun wien op där Plaz ofschléisst, decidéiert sech dann e Sonndeg, de Mike Krack:

Mike Krack: "Schwiereg ass et op alle Fall, well ech denken datt hiren Auto e bësse méi séier ass wéi eisen. Mir sinn dat bessert Rennteam, déi déi di besser callen maachen, an mir hunn och zwee Fuerer déi Punkte kënne maachen."

Ob een elo bei Aston Martin awer 6. oder 7. gëtt, béides géif net duergoen fir eng Extraprimm, esou den Teamchef. D'Ambitioune vun der Ecurie sinn nämlech mëttelfristeg ëm Podien, Victoiren a Weltmeeschtertitele matzefueren.