Dëse Wiessel huet déi amerikanesch Ecurie en Donneschdeg an zwee Schreiwes matgedeelt.

Um 6 Auer eiser Zäit huet Haass matgedeelt, datt ee sech vum Mick Schumacher géif trennen. Am Schreiwes heescht et, datt een dem Mick géif Merci soe fir säin Asaz an der Ekipp an een och gesinn hätt, datt sech de jonken däitsche Pilot weiderentwéckelt hätt. Trotzdeem hätt een d'Decisioun geholl, getrennte Weeër ze goen.

De jonke Schumacher huet dës Saison an domadder och a senger ganzer Formel-1-Karriär 12 Punkte geholl an ass domadder wäit hannert sengem Team-Kolleeg Kevin Magnussen bliwwen, dee bis ewell dës Saison 25 Punkten um Konto huet an de leschte Weekend zu Sao Paulo seng perséinlech an och der Ecurie hir éischt Pole Positioun feiere konnt.

An engem zweete Schreiwes kuerz drop huet Haas F1 matgedeelt, datt en däitsch-däitsche Wiessel an hirem zweete Cockpit géif ginn. Den Nico Hülkenberg, deen dës Saison eng Kéier fir Aston Martin un den Depart goung a scho jorelaang Erfarung an der Formel 1 huet, wäert fir d'Saison 2023 nieft dem Kevin Magnussen fir Haas starten. De 35 Joer alen Däitsche war déi lescht 2 Joer Ersatzpilot bei Aston Martin an ass a senger Karriär scho bei 181 Formel-1-Courssen un den Depart gaangen an huet an deenen 521 Punkte gesammelt. Eng éischte Kéier wäert den Hülkenberg den 22. November fir Haas untrieden, dat bei den Tester um Enn vun der Saison zu Abu Dhabi.