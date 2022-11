Red Bull ass zanter 2013 emol nees eng Kéier Konstrukteursweltmeeschter, de Max Verstappen konnt säi WM-Titel bei de Piloten och verdeedegen.

An de leschten Deeg war awer déck Loft bei der Ecurie aus Éisträich. Ëm wat geet et...?

De Sergio Perez, zweete Mann bei Red Bull ass nach mam Ferrari-Pilot Charel Leclerc an der Lutte, fir Vizeweltmeeschter ze ginn. Beim leschte Grand Prix virun enger Woch a Brasilien louch de Verstappen just virum Perez, ma den Hollänner wollt säin Equipier awer net laanscht loossen. Esou hätt de Perez eventuell wichteg Punkte méi kënne kréien. Lo war an de leschten Deeg awer d'Rumeur ze héieren, datt net de Max Verstappen wéinst sengem Verhalen op d'Plaz gesat géif ginn, mä datt de Sergio Perez d'nächst Saison eventuell bei Red Bull kéint duerch den Daniel Ricciardo ersat ginn, dee kee Cockpit méi huet, dozou den RTL Formel 1-Commentateur Tom Hoffmann:

Bon, wat un de Rumeuren drun ass, datt de Sergio Perez duerch den Daniel Ricciardo soll ersat ginn, ech denken net, datt dat esou kënnt, well d'Ecurie Red Bull, wärend dem Monaco Grand Prix de Kontrakt verlängert huet, datt deen Tëschefall vu Brasilien elo duergeet, fir datt de Mexikaner soll duerch de Ricciardo ersat ginn, virun allem, wann ee bedenkt, wat en awer alles fir d'Ecurie gemaach huet, respektiv sech an den Déngscht vum Max Verstappen gestallt huet.

Dëse Weekend ass déi leschte Course vun der Saison mam Grousse Präis vun Abu Dhabi, wou nach eng Rei Decisiounen falen, ënnert anerem wéi gesot, déi ëm de Vizeweltmeeschtertitel bei de Piloten..., awer och déi bei de Konstrukteuren.

De Virprogramm mat der Course fänkt e Sonndeg de Mëtteg um 13 Auer op Tëlee Lëtzebuerg op RTL Zwee un, mat ënnert anerem engem Réckbléck op déi ganz Saison.

D'Qualifikatioun ass um Samschdeg um 15 Auer. Dat Ganzt ass awer natierlech och am Livestream op rtl.lu an op rtlplay, do wou dir och um Samschdeg den drëtte fräien Training kënnt suivéieren.