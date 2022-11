De Weltmeeschter fiert um Sonndeg virum Sergio Perez um zweete Red Bull fort. De Charles Leclerc geet als drëtten an d'Course.

An der leschter Course vun der Saison konnt sech domat de Max Verstappen seng 20 Pole Positioun a senger Karriär huelen. Op d'Plazen 2 an 3 kommen de Sergio Perez an de Charles Leclerc. Et ass déi éischte Kéier an dëser Saison dass déi zwee Red-Bull-Pilote vun de Plazen 1 a 2 an d'Course ginn. De Carlos Sainz fiert als 4. e Sonndeg fort. Do hannendrun kommen dann déi zwee Mercedes Pilote Lewis Hamilton a George Russell. De Sebastian Vettel geet als 9. an seng leschte Course vu senger Karriär.

Séiersten am éischten Deel vum Qualifying war de Max Verstappen op Red Bull. Am Q1 war et iwwerdeems eriwwer fir déi zwee Williams Piloten Alexander Albon an Nicholas Latifi. Net an de Q2 gepackt hunn et och net den Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Pierre Gasly (AlphaTauri) an de Kevin Magnussen op Haas.

Séiersten am Q2 war de Sergio Perez, virum Charles Leclerc an dem Carlos Sainz. Bei senger leschter Qualifikatioun vu senger Karriär huet och de Sebastian Vettel et an de Q3 gepackt. Op d'Plazen 11 bis 16, an domat net am Q3, klasséieren sech de Fernando Alonso (Alpine), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Mick Schumacher (Haas), Lance Stroll op Aston Martin an de Guanyu Zhou um Alfa Romeo.

Am Q3 war et dunn Red Bull déi dominéiert hunn. Hannert dem Max Verstappen geet deemno de Sergio Perez an d'Course. Hannert dem Mexikaner steet de Charles Leclerc. Deemno eng spannend Ausgangspositioun, geet et beim Perez a Leclerc nach em de Vize-Weltmeeschtertitel.

E Sonndeg kennt dir dann déi leschte Course vun der Saison 2022 ab 13h00 op RTL ZWEE, RTL.lu an um RTL Play suivéieren.



Klickt hei, fir op de ganzen Dossier vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen.

FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

D'WM-Wäertung

De Formel-1-Podcast: Undercut

De Kalenner vun der Saison 2022