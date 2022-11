No enger taktescher Course fiert de Charles Leclerc virum Sergio Perez op déi zweete Plaz wat fir de Vizeweltmeeschter sollt duer goen.

An der leschter Course vun der Saison huet de Max Verstappen eng souverän Victoire agefuer. Hannendrun sollt sech de Charles Leclerc op Ferrari géint de Sergio Perez duerchsetzen, sou dass de Fransous no enger duerchwuessener Saison dach nach Vizeweltmeeschter gëtt. Hannert Red Bull gëtt Ferrari Vizeweltmeeschter bei de Constructeuren. Mercedes klasséiert sech op der 3. Plaz.

De Sebastian Vettel fiert a senger leschter Course vu senger Karriär op déi 10. Plaz, a kritt domatt nach e Punkt. De Rekordweltmeeschter Lewis Hamilton huet 3 Ronne viru Schluss säin Auto no technesche Problemer missen ofstellen.

Resumé vun der Course

Nom Start huet de Charles Leclerc direkt versicht de Sergio Perez ze iwwerhuelen, wat dem Fransous awer net gelénge sollt. Hannendrun hunn Lewis Hamilton a Carlos Sainz sech näischt geschenkt, hu sech kuerz beréiert, an de Britt sollt de Spuenier iwwerhuelen an eng Plaz gutt maachen. Un der Spëtzt sollt de Verstappen seng 1. Plaz verdeedegen.

Virun allem an deenen éischte Ronnen hu sech de Lewis Hamilton an de Carlos Sainz ee verbatterte Kampf geliwwert an hunn d'Positioune méi wéi e mol getosch. Nodeems de Spuenier dunn endgülteg laanscht de Lewis Hamilton konnt goen, war et kuerz dorop de George Russell dee laanscht säi Mercedes-Teamkolleeg gezunn ass d'Juegd op béid Ferrari-Piloten opgeholl huet.

Bei senger leschter Course fir Alpine war fir de Fernando Alonso an der 28 Ronn no technesche Problemer zu Enn. De Spuenier fiert jo dat nächste Joer fir Aston Martin.

Et war eng immens taktesch Course. Sou war de Sebastian Vettel ënnert anerem op enger 1. Stopp Strategie. Och un der Spëtzt goufen ënnerschiddlech Strategië gefuer. An der Schlussphase huet de Sergio Perez, sengersäits op enger 2-Stopp-Strategie, de Charlec Leclerc ënner Drock gesat, et war den Duell em de Vizeweltmeeschter. Um Enn sollt dem Charles Leclerc seng Strategie déi erfollegräich sinn, sou dass de Fransous op déi zweet Plaz fiert, an hannert dem Verstappen och op déi zweete Plaz an der WM kennt.

De Sebastian Vettel gëtt den 10, de Mick Schumacher de 16.

FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2022

