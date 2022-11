Williams huet et elo confirméiert, an der Formel 1 fiert de Logan Sargeant d'nächst Saison als Stammpilot bei der brittescher Ecurie.

Et war u sech scho kloer, ma den 21 Joer alen Amerikaner huet awer nach misse genuch Punkte fir seng Superlizenz sammelen. Mat enger véierter Plaz am Schlussklassement an der Formel 2, déi e Sonndeg am Kader vum Grand Prix zu Abu Dhabi op en Enn gaangen ass, huet de Sargeant dat dann och gepackt.

Hien ass deen éischten Amerikaner an der Kinneksklass vum Automobilsport zanter dem Alexander Rossi, deen 2015 bei Marussia gefuer ass.