De Grousse Präis vun China, deen am Abrëll sollt gefuer ginn, ass ofgesot. Dës Decisioun huet Formel 1 e Freideg geholl.

De Grond sinn déi aktuell streng Covid-Restriktiounen a China déi et net méiglech maachen, fir eng Course ze organiséieren. Déi leschte Kéier, wou d'Kinneksklass vum Automobilsport um Shanghai International Circuit gefuer ass, war am Joer 2019.

Fir d'Saison 2023 stounge 24 Coursen um Programm an dat soll, och no dëser Ofso, esou bleiwen. D'F1 sicht aktuell no enger Alternativ fir dëse Grand Prix ze ersetzen.

D'Decisioun kënnt Zäitgläich mat enger Rei Lackerunge vun de Covid-Mesuren a China. An de leschte Woche sinn d'Protester géint déi chineesesch Null-Covid-Politik am Land ëmmer méi staark ginn, dat ënnert anerem a Stied wéi Peking, Shanghai a Guangzhou. D'Bierger sinn op d'Strooss gaangen an hunn en Enn vun de Lockdowns gefuerdert.