De Fransous verléisst Alfa Romeo am Januar a gëtt da bei Ferrari net just Teamchef ma och General Manager.

Et ass eng richteg lass um Transfertsmaart an der Formel 1 bei den Teamcheffen. Elo ass et offiziell, de Fréderic Vasseur wiesselt vun Alfa Romeo bei d'Scuderia Ferrari. Déi Spekulatioun hat sech jo an de leschten Deeg ëmmer méi konkretiséiert. De 54 Joer ale Fransous gëtt domat Successeur vum Mattia Binotto, deen d'Ecurie jo verlooss huet. Et heescht, datt de Vasseur dem Monegass Charel Leclerc de Status vun der Nummer 1 bei de Pilote wéilt ginn. Bis elo waren Leclerc an de Spuenier Carlos Sainz jo zimmlech gläich behandelt ginn.

E Méindeg war et jo och d'Nouvelle, datt de Jost Capito bei Williams fort geet. Och hei ass ze héieren, datt de fréiere Motorsportchef vu VW bei Sauber kéint goen. Bei Sauber klëmmt jo elo Audi mat eran.

An deem ganze Karussell spillt eisen Informatiounen no de Mike Krack awer keng Roll. De Lëtzebuerger, deen Teamchef bei Aston Martin ass, wéilt dat och bleiwen, fir dann d’nächst Saison mol mat engem Auto un den Depart ze goen, un deem hien och vun Ufank un mat dru geschafft huet. Dëst Joer ass de Krack jo eréischt am Mäerz bei Aston Martin komm, an dee Moment war den Auto fir d’Saison schonn esou gutt wéi fäerdeg.