Obwuel de Lëtzebuerger Motorradpilot de prestigiéise Bol d'Or gewanne konnt, huet hien et nach net an den Elitekader vum COSL gepackt.

Chris Leesch iwwer COSL-Kader / Reportage Franky Hippert

De Chris Leesch ass aktuell deen eenzege Motorradpilot aus dem Grand-Duché, deen op professionellem Niveau a sengem Sport ënnerwee ass. Zejoert huet de 27 Joer ale Lëtzebuerger d'Konschtstéck fäerdegbruecht, de Bol d'Or a senger Kategorie, dem Superstock, ze gewannen. Dat Joer virdru war et och schonn eng zweete Plaz fir hie bei der prestigiéister Laangstreckecourse op der Welt. An de leschte Jore sinn d'Resultater vum Chris Leesch am Superbike ëmmer besser ginn, et ass awer bis elo nach net duergaangen, fir an e Kader vum Lëtzebuerger Comité Olympique ze kommen. De Franky Hippert huet beim Pilot nogefrot, firwat dat esou ass.

Et ass schonn aussergewéinlech, datt e Lëtzebuerger op esou engem héijen Niveau am Motorradssport fiert. Och wann de Superbike net déi nämmlecht Popularitéit beim Grand-Public huet, wéi elo zum Beispill MotoGP, esou sinn déi Piloten awer och richteg séier ënnerwee a mussen hir Rakéiten op zwee Rieder perfekt am Grëff hunn. D'Victoire am Bol d'Or zejoert huet elo schonn e puer Diere fir de Chris Leesch opgemaach, an d'Relatioune mat Honda gestäerkt. Hie fiert och elo d'nächst Saison de franséische Superbike-Championnat.

De Chris Leesch ass bis elo nach net an engem Kader vum COSL. Et ass een do awer an engem Austausch tëscht der Motorradsfederatioun an dem Comité Olympique. Déi Diskussioune lafen elo zanter enger Zäitchen an de Chris Leesch hofft, datt een eng Kéier op e gemeinsame Nenner kënnt.

Och wann de 27 Joer ale Motorradprofi nach net an engem COSL-Kader ass, kann hien awer op de Lihps zeréckgräifen, wat och hëlleft. Elo am Januar ass jo ëmmer d'Kaderrevisioun vum COSL. Fir datt bis dohin Krittäre fir de Motorradssport, déi de Fall vum Chris Leesch berécksiichtegen, ausgeschafft wären, dierft enk ginn.

Wéi de Comité Olympique de Fall vum Motorradsportler gesäit, héiert dir dann den Owend den Owend am Journal um Radio.