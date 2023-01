De Lëtzebuerger Motorradprofi wëllt 2023 nees de Bol d'Or am Superstock gewannen. Hie wäert zudeem am franséische Superbikechampionnat starten.

2022 war bis elo dat beschte Joer an der Karriär vum Chris Leesch. De 27 Joer ale Lëtzebuerger Motorradprofi huet zejoert de Bol d'Or, déi prestigiéiste Laangstrecke-Motorradcourse op der Welt, a senger Kategorie, dem Superstock, gewonnen. Dëst Joer soll op mannst genee esou erfollegräich ginn.

De Chris Leesch ass souzesoen e Pionéier aus Lëtzebuerger Siicht op de Rakéiten op zwee Rieder. De Motorradprofi behält vun den leschten 12 Méint besonnesch zwee Héichpunkten zeréck, d'Victoire beim Bol d'Or, an d'24 Stonne vu Spa.

An de leschten Deeg war de 27 Joer ale Spezialist op zwee Rieder, nach op zwee Brieder an der Schivakanz ënnerwee. Elo fänkt dann awer d'Wanterpreparatioun op déi nei Saison un, mat Muskulatiouns- an Ausdauertraining. Mëtt Februar geet et dann nees op de Circuit.

Wat de Programm fir dëst Joer ugeet, esou gesäit deen esou änlech aus wéi dee vun 2022, an awer kënnt nach eppes Grousses dobäi, nämlech de ganze franséische Superbikechampionnat.

Déi éischt Course huet de Chris Leesch Enn Mäerz zu Le Mans wou eng Manche vun der franséischer Superbikemeeschterschaft gefuer gëtt. Mëtt Abrëll steet dann um nämmlechte Circuit d'24 Course um Programm.