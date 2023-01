Um Freideg stounge 6 Speciallen um Rallye Monte-Carlo um Programm. De Fransous Sébastien Ogier (Toyota Yaris) dominéiert weiderhin un der Spëtzt.

Um Freideg de Moien ass den Ogier nach all d'Beschtzäite gefuer, ma op der 2. Boucle mëttes hu Rovanperä an Evans sech och an d'Lëscht vun de Beschtzäiten ageschriwwen. D'Avance vum Ogier no 8 Speciallen läit elo bei 36 Sekonnen op den aktuelle Weltmeeschter Kalle Rovanperä (Toyota Yaris). Just 0,4 Sekonnen hannendru kënnt dann den Thierry Neuville op Hyundai i20. Den Ott Tänak op Ford Puma ass aktuell de Véierte mat engem Retard vu 44,1 Sekonnen op den Ogier. Et ass dem Tänak säin éischte Rallye um Ford Puma.

© AFP

WRC2-Kategorie mat extrem héijen Niveau

An der WRC2 ass jo mam Grégoire Munster och e Lëtzebuerger mat um Depart, dat op engem Ford Fiesta vun M-Sport. Nom 1. Dag loung hien an där Kategorie op der 12. Positioun, 1min20,4 hannert dem Nikolay Gryazin aus Russland (Skoda Fabia).

Um Freideg konnt hie sech all Kéiers ënnert den Top10 an där Kategorie placéieren, an och de Réckstand op säin Teamkolleeg Adrien Fourmaux gouf pro Special manner grouss, wéi nach um Donneschdeg.

© AFP

Un der Spëtzt dominéiert weiderhin de Gryazin um fuschneie Skoda Fabia RS Rally2. Hien huet a 6 vun 8 Speciallen d'Beschtzäit realiséiert a baut säi Virsprong op de Fransous Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) op 29,7 Sekonnen aus. Op Plaz 3 steet mam Stéphane Lefebvre e weidere Fransous, och op Citroën. Béid hunn an Interviewe gesot, dass si op der Limitt sinn, an net un de Gryazin erukommen.

De Lëtzebuerger Grégoire Munster a säi belsche Copilot Louis Louka sinn um Enn vum 2. Dag op Plaz 9 an der WR2-Kategorie no vir komm. Si hunn 2min35,4 Réckstand op de Gryazin, an 1min10 op den Teamkolleeg Adrian Fourmaux.

Am Generalklassement ass et no 2 Deeg d'Plaz 18 - 6min48 hannert dem Sébastien Ogier.