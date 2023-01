Um 3. Dag ass dem Sébastien Ogier seng Avance méi kleng ginn, hien huet awer weiderhin déi bescht Ausgangspositioun, fir d'Rallye Monte-Carlo ze gewannen.

Hie kéint d'Course domadder fir d'9. Kéier gewannen, wat e neie Rekord wier. Um Samschdeg sinn d'Speciallen 9 bis 14 gefuer ginn.

Dem Ogier (Toyota Yaris) seng Avance ass dobäi vu ronn 30 op knapp 16 Sekonnen erofgaangen. Säin Teamkolleg Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) huet him ronn 14 Sekonnen op der Streck ofgeholl. Gläichzäiteg huet de Rovanperä seng Avance op den Thierry Neuville (Hyundai i20) op knapp 16 Sekonnen ausgebaut. De Belsch huet e Réckstand vun 32 Sekonnen op den Ogier.

Um Sonndeg gi nach 4 Specialle gefuer.

An der WRC2 huet et de Lëtzebuerger Grégoire Munster op sengem Ford Fiesta vun M-Sport um Samschdeg all Kéiers ënnert déi eelef Bescht gepackt. A senger Klass läit hien op der 9. Plaz. Am General konnt hien sech vun der 18. op déi 17. Plaz no vir schaffen.

D'Féierung an der WRC2 ass weiderhi fir de Nikolay Gryazin (Fabia RS Rally2). Hien huet eng Avance vu ronn 15 Sekonnen op de Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2). Op der 3. Plaz läit de Pepe Lopez mat engem Retard vu 37,8 Sekonnen. De Munster huet e Retard vun 3 Minutten an 30 Sekonnen op de Leader.