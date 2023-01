E Sonndeg konnt de Sébastien Ogier och um 4. an domat leschten Dag seng Féierung verdeedegen.

Den Toyota-Pilot gewënnt domat d’Rallye Monte-Carlo fir déi 9. Kéier, woumat hien en neie Rekord opstellt.

No de Specialle 15 bis 18, déi e Sonndeg nach gefuer gi sinn, hat de Fransous um Enn eng Avance vun 18,8 Sekonnen op säi finnesche Coequipier, de Kalle Rovanperä. De Belsch Thierry Neuville (Hyundai i20) kënnt am General iwwerdeems op déi 3. Plaz, dat mat engem Retard vu 44,6 Sekonnen op den Ogier.

An der WRC2 huet de Lëtzebuerger Grégoire Munster op sengem Ford Fiesta vun M-Sport seng 17. Plaz vum Samschdeg am General verdeedegt. A senger Klass ass hie mat engem Retard vu 4:49,5 Minutten de 9. ginn, am General hat hien ee Retard vu 14:52,9 Minutten op den Ogier.

D'Victoire an der WRC2 war iwwerdeems fir de Nikolay Gryazin (Fabia RS Rally2). Mat engem Visrprong vu 4,5 Sekonnen op de Fransous Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2) konnt hie sech duerchsetzen. Am General ass et fir déi 9. Plaz duergaangen. Op déi 3. Plaz an der WRC2 ass de Pepe Lopez mat engem Retard vu ronn 1 Minutt an 10 Sekonne komm.