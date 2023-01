D'Faarwe Rout, Wäiss a Schwaarz dominéieren um VF-23. Bei Haas fueren den Dän Kevin Magnussen an den Däitsche Nico Hülkenberg.

D‘MoneyGram Haas F1 Team, wéi d‘amerikanesch Formel 1 Ecurie Haas dës Saison heescht, huet als éischt Equipe den Design vun hirem Auto fir déi nei Saison virgestallt. De VF-23 vun de Piloten Kevin Magnussen an Nico Hülkenberg huet vill Schwaarz op de Säitekëschten. D‘Nues an de Cockpit sinn wäiss. Op de rouden Front an Heck-Flilleken sinn den Titelsponsor (MoneyGram ass eng Firma fir weltwäit Online Geldtransferten ze maachen) respektiv den Numm vum Teambesëtzer ze gesinn. Als nächst Ecurie stellt Red Bull hiren neien Design e Freideg vir.

© MoneyGram Haas F1 Team

Déi nei Formel 1 Saison fänkt de Weekend vum 5. Mäerz mam Grousse Präis vum Bahrain un.