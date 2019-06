De Lëtzebuerger war e Samschdeg am Ufank vun der 4. Etapp an eng Chute verwéckelt an hat kuerz drop misse wéinst senge Blessuren opginn.

Keng Chance hat den Alex Kirsch e Samschdeg op der 4. Etapp am Tour duerch d'Belsch. No gudde Resultater an den Deeg virdrun, war de Lëtzebuerger an eng Chute verwéckelt. De Profi vun Trek-Segafredo hat duerno nach probéiert fir weiderzefueren, ma seng Blessuren hunn hien um Enn awer gezwonge fir opzeginn.

De Lëtzebuerger huet um Ielebou misse gebutt ginn an an der Klinik gouf ee Broch vum Kahnbein a senger lénker Hand festgestallt, sou datt de Kirsch déi nächst Wochen ausfält an domadder och d'Championnat Enn Juni verpasst.

Virun der 4. Etapp louch den Alex Kirsch op der gudder 5. Plaz am General. Gewonne gouf d'Etapp e Samschdeg am Sprint vum Victor Campenaerts. Leader am General ass weiderhin de Remco Evenepoel, dee seng Avance konnt ausbauen.

