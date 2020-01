Knapp annerhallef Woch ass et nach, bis d'Weltmeeschterschaft am Cyclocross gefuer gëtt. Lëtzebuerg huet um Mëttwoch seng Selektioun bekannt ginn.

Den 1. an 2. Februar ass d'Weltmeeschterschaft am Cyclocross zu Dübendorf an der Schwäiz. E Mëttwoch den Owend huet d'Vëlosfederatioun am Kader vun der Éierung vun de Gewënner vum Skoda-Cross-Cup och déi Nimm bekannt ginn, déi Lëtzebuerg wäerten an der Schwäiz vertrieden.

Et sinn dat bei de Junioren (Hären):

Tom Paquet

Noé Ury

Arno Wallenborn

Mats Wenzel

Bei den Dammen fir d'Junioren:

Marie Schreiber

Fir d'Elite

Christine Majerus