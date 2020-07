Den Australier Mitch Anderson ass virun 2 Joer mat engem Vëlo bannent 24 Stonnen 894 Kilometer gefuer.

Dee Rekord probéiert de Ralph Diseviscourt e Samschdeg zu Veianen um Oberbecken vun der SEO ze briechen. D'Preparatioune si gutt verlaf an den Ultracyclist ass elo prett fir de Weltrekord ze briechen.

Fir de Coureur louch d'Prioritéit déi lescht Deeg an der Recuperatioun, soudass de Kierper sech vum haarden Training erhuele kann. Et wier och eng Méiglechkeet d'Material nach eng Kéier ze testen.

Um 14 Auer e Samschdeg de Mëtteg start de Ralph Diseviscourt säi Weltrekordversuch.

Bei eis um Radio héiert Dir reegelméisseg an de Journallen, wéi vill Kilometer den Ultracyclist schonn an de Been huet. An och bei de Kolleege vun der Télé gesi Dir an de Journalle Biller, wou den Cyclist drun ass.