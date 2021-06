D'Lëtzebuergerin war laang an enger Spëtzegrupp vertrueden, déi awer kuerz viru Schluss agefaange ginn ass. Um Enn kënnt Christine Majerus op déi 50. Plaz.

No enger excellenter zweeter Plaz e Samschdeg bei Dwars door het Hageland ass d'Lëtzebuerger Coureuse e Sonndeg alt nees eng super Course gefuer. Bis zum Schluss louch d'Christine Majerus mat 3 anere Cyclistinnen un der Spëtzt an esou si si zu 4 an déi leschten 10 Kilometer gaangen. De Spëtzegrupp sollt awer agefaange ginn an et ass zum Sprint komm.

An do war et op en Neits d'Lorena Wiebes wat senge Konkurrentinne keng Chance gelooss huet. D'Christine Majerus fiert mat engem Retard vu 14 Sekonnen als 50. iwwert de wäisse Stréch.

D'Top13

Schreiwes vum Christine Majerus

Au lendemain de sa belle deuxième place hier lors du Dwars door het Hageland, Christine Majerus a réalisé à nouveau une très bonne prestation ce jour lors du Dwars door de Westhoek.

Alors qu’une arrivée au sprint était prévisible sur un circuit où les dernières difficultés étaient trop éloignées de l’arrivée, Christine Majerus a tenté sa chance en passant à l’offensive après quarante kilomètres de course. Elle se retrouve alors en échappée avec cinq autres concurrentes. Cette échappée durera plus de quatre-vingt kilomètres avant malheureusement d’être revue par le peloton à cinq kilomètres de l’arrivée.

Au sprint, c’est Lorena Wiebes (DSM) qui se montre la plus rapide en devançant Jolien d’Hoore (SD Worx) deuxième. Barbara Guarischi (Movistar) prend la troisième place. Christine Majerus termine à la cinquantième place au sein du peloton.

Christine participera la semaine prochaine au Spar Flanders Diamond Tour.