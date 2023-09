Dës Woch ass d'Cyclistin eis Invitée am Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

Mam Nina Berton schwätzt de Rich Simon ënnert anerem iwwer den Tour de France, d'Situatioun am Damme Cyclissem iwwerhaapt an iwwer d'Ziler, déi d'Nina Beton an Zukunft huet.