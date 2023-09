Dës Woch ass d'Ultraschwëmmerin Invitée am Podcast „Drëtt Hallschent“.

D'Paule Kremer ass am August ronderëm Manhattan geschwommen. Nom Duerchschwamme vum Äermelkanal an dem Catalina Channel a Kalifornien war dat den drëtte groussen Challenge fir d'Ultraschwëmmerin. Iwwer déi Experienz schwätzt d‘Paule Kremer ënnert anerem beim Rich Simon an och iwwer d‘Projete fir Zukunft.

Drëtt Hallschent de Sportstalk mam Paule Kremer