Ronn zwou Wochen, nodeems sech déi Lëtzebuerger Futtball-Federatioun wéinst grave Reprochë vum Dan Santos als Nationaltrainer getrennt hat, huet d’FLF en Dënschdeg annoncéiert, datt dëse Posten an Zukunft vun zwou Persoune bekleet gëtt. D’Cristina Correia, déi well Co-Trainerin vum Dan Santos war, an den Daniel Zirbes, dee bis viru Kuerzem nach d’U19-Dammennationalekipp trainéiert huet, sti vun elo un an der Responsabilitéit.
Béid Traineren hunn den UEFA-A-Trainerschein. Ufank Abrëll spillen d’Rout Léiwinnen zweemol géint Israel.