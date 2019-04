Um Dënschdeg den Owend goufen déi éischt Retourmatcher vun de Véierelsfinallen an der Champions League gespillt. Barcelona an Ajax kënne sech behaapten.

D'Juventus vun Turin an Ajax Amsterdam hate sech am Allermatch mat 1:1 getrennt. Der Juve war domat de wichtegen Auswäertsgol gelongen, dee bei engem 0:0 am Retourmatch trotzdem d'Qualifikatioun fir d'Juve bedeit hätt.

Am Zweekampf mam Dybala huet den Ajax-Spiller Mazraoui sech um Fouss blesséiert an huet an der 10. Minutt scho mussen ausgewiesselt ginn. Fir hie koum den Daly Sinkgraven.

Déi 1. grouss Chance vum Match gouf et an der 21. Minutt fir Amsterdam. Den Neres koum vu riets, ma säi Schoss gouf vum Bonucci geblockt. De Van de Beek huet nach nogesat, ma schéisst aus kuerzer Distanz iwwert de Gol.

Gol fir d'Juve



An der 28. Minutt war et, wee wonnert et, de Cristiano Ronaldo deen den 1:0 fir d'Juve geschoss huet. Et sollt awer net laang daueren, bis de Video-Schiidsriichter sech zu Wuert gemellt huet. De Gol huet awer gezielt. De Ronaldo käppt den 1:0 no enger wonnerbarer Flank vum Pjanic. Et war säi 6. Gol am 9. Match.

VIDEO: Juventus Turin - Ajax Amsterdam 1:0 De Cristiano Ronaldo schéisst an der 28. Minutt den 1:0 fir d'Juve.

Gol fir Ajax



An der 34. Minutt koum awer prompt d'Äntwert vun Ajax. E Schoss vum Ziyech lant direkt am Fouss vum Van de Beek an dee schéisst aus kuerzer Distanz den 1:1 Ausgläich. Juve hat op Abseits gehofft... ma et war keen.

VIDEO: Juventus Turin - Ajax Amsterdam 1:1 De Van de Beek trëfft an der 34. Minutt zum 1:1

Bei deem Resultat géif et heeschen et géif an d'Verlängerung goen.

D'Juve huet sech beandrockt gewise vun der séierer Reaktioun vun Ajax an hat an der 1. Halschent keng weider Méiglechkeeten... Och de Fräistouss an der 5. Minutt vun der Nospillzäit sollt näischt bréngen.

Halbzeitresultat 1:1 / An der Additioun 2:2

VIDEO: Juventus Turin - Ajax Amsterdam (1. Halschent) Déi beschten Zeenen aus der 1. Halschent.

Fir déi zweet 45 Minutte gouf op Säite vun der Juve gewiesselt. Den Dybala ass dobausse bliwwen, an de Moise Kean ass erakomm.

An der 52. Minutt huet Ajax Amsterdam sech wonnerbar bis an de 16 Meter fräigespillt. Dem Ziyech säi Schoss konnt de Juve-Golkeeper Szczesny mat enger Weltklass-Parad nach mat engem Aarm ofwieren. Dat hätt den 2:1 fir Amsterdam musse sinn.

Amsterdam kënnt definitiv besser an dës zweet Halschent. Ëmmer nees komme se mat flottem Passspill a gutt Situatiounen. An der 57. Minutt test de Van de Beek den Szczesny mat engem Wäitschoss... et gëtt Corner.

An der 61. Minutt gëtt et en Ofschloss fir d'Juve. No gudder Viraarbecht vum Ronaldo schéisst de Kean vun hallef-riets, de Ball geet awer derlaanscht.

An der 63. Minutt rett de Pjanic d'Juve virun engem 2:1 fir Ajax. Hie kritt in extremis nach de Fouss dotëscht bei enger Pass vum Tadic op den Ziyech. Deen hätt just nach mussen de Fouss dohinner halen.

An der 64. Minutt kënnt bei der Juve de Cancelo fir den Di Sciglio.

Nëmmen 1 Minutt méi spéit stoung den Ziyech komplett fräi virum Juve-Gol... ma en wollt nach emol eriwwer leeën, amplaz selwer ze schéissen.

Gol fir Ajax

An der 67. Minutt war et du souwäit. De Kapitän De Ligt spréngt no engem Corner am Héchsten a käppt tëscht 2 Géigespiller den 1:2 fir Ajax. D'Thema Verlängerung war vun dësem Ament u vum Dësch. Elo muss d'Juventus 2 Goler schéisse fir weider ze kommen.

VIDEO: Juventus Turin - Ajax Amsterdam 1:2 Kappball vum De Ligt an et stoung 1:2 zu Gonschte vun Ajax Amsterdam

Ziyech op Neres an der 74. Minutt... ma den Neres schéisst eleng virum Golkeep derlaanscht. Dat wier d'Virentscheedung gewiescht.

An der 78. Minutt kënnt eng gutt Flank op de Ronaldo... deen et awer do mat 2 Géigespiller ze di krut an net propper käppe konnt. En huet sech kuerz beschwéiert... ma de Schiidsriichter huet awer kee Foul gesinn.

Direkt an der nächster Aktioun trëfft den Ziyech mat engem wonnerbare Schoss an de laangen Eck. De Videoschiidsriichter huet sech awer ageschalt... et war Abseits. Also bleift et beim 1:2.

Et goung elo Schlag op Schlag. Op der anerer Säit war et nees de Ronaldo deen eng Chance hat... ma och hei war et Abseits.

Béid Veräiner hu gewiesselt... de Betancur koum fir de Bernardeschi bei der Juve. Bei Ajax koum de Magallan fir de Sinkgraven.

An der 90. Minutt gouf et nach emol Opreegung. D'Juve huet en 11 Meter reklaméiert... dee se awer net zougestane kruten. De Blind gouf aus kuerzer Distanz ugeschoss. D'Schiidriichter hunn decidéiert, dass et keen Händs war.

De Cristiano Ronaldo kritt an der 93. Minutt nach eng giel Kaart, a kuerz drop gouf ofgepaff.

Ajax Amsterdam gewënnt bei der Juve mat 1:2 a qualifizéiert sech fir d'Halleffinall vun der Champions League.

VIDEO: Juventus Turin - Ajax Amsterdam (2. Halschent) Héichpunkte vun der 2. Halschent tëscht Juventus Turin an Ajax Amsterdam

FC Barcelona - Manchester United 3:0

Am Allermatch hat den FC Barcelona bei Manchester United mat 0:1 gewonnen an hat domat eng perfekt Ausgangsbasis fir de Retourmatch doheem am Camp Nou.

Manchester hat déi beschte Chance schonn direkt no 30 Sekonnen, ma de Rashford huet just d'Lat getraff. Et konnt een hei op e spannende Match hoffen. Ma Barcelona ass no an no ëmmer besser an de Match komm.

Et sollt net laang daueren, bis et Diskussiounen am Camp Nou sollt ginn... de Raketic gouf an der 11. Minutt am 16m zu Fall bruecht. De Schiidsriichter Brych huet sech via Video-Beweis iwwerzeegt, ob et en 11 Meter war oder net. Seng Decisioun: Et war kee Foul.

An der 18. Minutt huet et dunn awer déi éischte Kéier gerabbelt. De Raketic huet fréi gestéiert, den Jones huet de Ball verluer an dunn ass et séier gaangen. De Messi huet mat engem flaache Lénksschoss de Ball laanscht de Smalling an de lénksen Eck geschoss. Domat stoung et 1:0 fir Barcelona.

Manchester United stoung ënner Schock... anescht kann ee sech net erklären, dass et nëmmen 2 Minutten drop nees Grond fir d'Katalane gouf ze feieren. De Messi huet aus 17 Meter ofgezunn an den 2:0 geschoss.

An der 47. Minutt wier bal den 3:0 gefall fir Barcelona... ma de Sergi Roberto schéisst no gudder Pass vum Messi de Golkeep vu Manchester, den de Gea quasi op der Linn of.

Kuerz drop gouf déi 1. Halschent ofgepaff. Manchester feelen 3 Goler fir dëse Match awer nach ze dréinen.

Halbzeitresultat 2:0 / An der Additioun 3:0

Et gouf an der Halbzeit net gewiesselt a béid Ekippe si mat de selwechte Leit ugetrueden.

Déi 1. Chance war dann och nees direkt fir d'Katalanen. De Messi huet aus 10 Meter ofgezunn ma de Young hat de Fouss dertëscht.

Et huet bis an déi 61. Minutt, bis Barcelona definitiv fir d'Virentscheedung gesuergt huet. De Coutinho schéisst den 3:0 mat engem Schoss aus ronn 20 Meter, iwwert de Goalkeeper an de Wénkel.

An der 65. Minutt Dalot fir Martial op Säite vu Manchester.

Barcelona huet de Match komplett am Grëff an de Messi gëtt ëmmer nees vum Publikum fir seng Aktioune gefeiert.

An der 71. Minutt kënnt den Nelson Semedo fir de Sergi Roberto beim FC Barcelona. Nëmme 4 Minutte méi spéit kënnt de Vidal fir den Arturo.

D'Haushären hunn iwwer 60% Ballbesëtz an erspille sech ëmmer nees Chancen. Manchester hat an dësem Duell net wierklech eppes ze mellen.

Et sollt sech bis zum Schluss näischt méi um Resultat änneren. Barcelona setzt sech doheem mat 3:0 géint Manchester United duerch. An der Additioun heescht dat 4:0.

VIDEO: Resumé FC Barcelona-Manchester United De Réckmatch gewannen d'Katalanen souverän mat 3-0 a qualifizéiere sech fir d'Halleffinall.

Déi aner zwou Véierelsfinallen um Mëttwoch

FC Porto - FC Liverpool (0:2)

Manchester City - Tottenham Hotspurs (0:1)

Den engleschen Duell tëscht ManCity an Tottenham gëtt e Mëttwoch um 2ten RTL live iwwerdroen, grad wéi am Stream op RTL.lu

De Gewënner aus dem Duell Porto-Liverpool kritt et mam FC Barcelona ze dinn an der Halleffinall. De Gewënner aus dem Match ManCity-Tottenham muss géint Ajax Amsterdam untrieden.