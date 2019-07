Den FC Bayern München hëlt 8 Nowuessspiller mat op hir US-Tour, dorënner och de Ryan Johansson.

Den 18 Joer jonke Lëtzebuerger Jugendnationalspiller war schonns d'lescht Saison bei der US-Tour dobäi a konnt do schonns deelweis iwwerzeegen. De Johansson ass am Summer 2017 vu Metz bei den däitsche Rekordmeeschter gewiesselt. D'lescht Saison koum de Jong vun engem schwedesche Papp an enger Mamm aus Irland op ganzer 25 Asätz an der U19 vu Bayern München.

