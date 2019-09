An der 2. Bundesliga an Däitschland huet Karlsruhe e Freideg den Owend mat 1:0 géint Sandhausen gewonnen.

An der 2. däitscher Bundesliga gouf et eng Première fir den Dirk Carlson. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung fir d'éischte Kéier an der Startformatioun an huet donieft de Match och nach op en Enn gespillt. Fir de Veräin vum Carlson gouf et eng 1:0-Victoire géint Sandhausen. Den decisive Gol huet de Stiefler an der 57. Minutt geschoss.

An der Franséischer Ligue 2 gouf et e Freideg den Owend een 0:0-Remis fir de Orléans mam Vincent Thill. De Lëtzebuerger gouf an der Partie zu Ajaccio an der 70. Minutt agewiesselt.

An der Ligue 1 huet iwwerdeems Lille mat 2:1 géint Angers gewonnen. D'Ekipp vum Gérard Lopez huet duerch Goler vum Osimhen an der 39. Minutt an dem Luiz Araujo an der 53. Minutt de Match fir sech entscheet.