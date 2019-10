Ënnert anerem sinn aus Lëtzebuerger Siicht d‘Lis Fautsch am Fechten, de Bob Bertemes am Bommstoussen an de Raphaël Stacchiotti am Schwamme mat dobäi.

E Freideg hunn a China d‘World Military Games ugefaangen. Dat sinn eng Zort Olympesch Spiller fir Leit vun der Arméi. Fir Lëtzebuerg si 16 Athleten um Start.

Military Games a China / Reportage Maxime Gillen

Zu Lëtzebuerg sinn eng ganz Rei Sportler bei der Arméi engagéiert. Dat erlaabt hinnen, hire Sport kënnen auszeüben a sech voll dorop ze konzentréieren. Dofir ass et hinnen dann och wichteg, fir d'Arméi a China bei de Military Games kënnen unzetrieden an hinnen esou Merci fir hir Ënnerstëtzung ze soen, well ouni Arméi kéinte vill Sportler hire Sport net esou ausübe wéi et aktuell de Fall ass, sou de Bob Bertemes.

Datt ausgerechent e gréngen Defenseminister an e roude Sportminister mat Vergaangenheet als Friddensaktivisten hei derbäi sinn, kënnt engem den éischte Moment e bësse komesch vir, ma fir de Sportminister Dan Kersch ass dat kee Widdersproch.

Den Dan Kersch: D'Iddi ass jo nom 2. Weltkrich u sech gebuer, fir ze soen, mir hu léiwer d'Zaldote vun der Welt moosse sech um Terrain, wéi um Schluechtfeld. Dat ass mengen ech eng Iddi, déi ee sollt ënnerstëtzen.

Bei der Erëffnungsfeier e Freideg den Owend huet de chinesesche President Xi Jingping d'Spiller perséinlech agelaut. D'Spiller daueren nach bis de 27. Oktober. An déi éischt Athletin, déi fir Lëtzebuerg wäert starten ass d'Lis Fautsch am Fechten, dat e Samschdeg de Moien.

Am Gespréich mat den Athleten huet de Sportminister Dan Kersch dann och nach eng Kéier erkläert, datt e Gesetzesprojet an der Maach ass, fir een ziville Kader fir Elite-Sportler ze schafen. Dee sollt net a Konkurrenz zur Arméi stoen, ma sollt eng Alternativ bidden, fir Leit, déi net wëllen oder kënnen an d‘Arméi goen, fir hire Sport ze bedreiwen. De Gesetzesprojet soll d'nächst Joer kënne presentéiert ginn, esou nach de Minister.

Schreiwes vun der Arméi

Participation de l'Armée aux 7èmes Jeux mondiaux militaires du CISM (Conseil international du Sport militaire). Les 7èmes Jeux mondiaux militaires se dérouleront du 18 au 27 octobre à Wuhan en Chine. Après les 1iers Jeux organisés en 1995 à Rome, les 2ièmes Jeux organisés en 1999 à Zagreb, les 3ièmes Jeux organisés en 2003 à Catane, les 4ièmes Jeux en 2007 à Hyderabat, les 5ièmes Jeux à Rio de Janeiro, les 6ièmes Jeux à Mungyeong et les 7ièmes Jeux se dérouleront à Wuhan en Chine. C'est la quatrième fois que les Jeux mondiaux militaires ont lieu hors Europe et seront probablement les plus grands Jeux militaires jamais organisés. Des équipes militaires de 110 pays, soit au total quelque 10000 participants, se rencontreront à Wuhan. Figurent au programme 27 disciplines différentes.

Le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense François BAUSCH, le ministre des Sports Dan KERSCH ainsi que le général, Chef d'état-major Alain DUSCHENE ont assisté à la cérémonie d'ouverture des 7ièmes Jeux mondiaux militaires.

La composition de la délégation luxembourgeoise est la suivante:

1. Chef de mission LtCol Richard ROHEN

2. Directeur technique AdjMaj Claude GUDEN

3. Coach AdjMaj John DERNEDEN

4. Coach/Athlète AdjCh Dany PAPI

5. Coach Lancer du Poids Monsieur Khalid ALQAWATI

6. Coach Escrime Monsieur Maurice PIZAY

7. Coach Boxe Monsieur Gerald STOREY

8. Coach Natation Monsieur Ingolf BENDER

9. Athlète Tir AdjMaj Remy EIFFES

10. Athlète Tir AdjCh Tom KIES

11. Athlète Triathlon Capt Fabien KIEFFER

12. Athlète Triathlon 1SdtCh Stefan ZACHÄUS

13. Athlète Triathlon 1SdtCh Olivier GORGES

14. Athlète Natation 1SdtCh Raphaël STACCHIOTTI

15. Athlète Natation 1SdtCh Julien HENX

16. Athlète Natation 1SdtCh Pit BRANDENBURGER

17. Athlète Lancer du Poids 1SdtCh Bob BERTEMES

18. Athlète Boxe 1SdtCh Michel ERPELDING

19. Athlète Escrime 1SdtCh Lis FAUTSCH

20. Athlète Tir à l'Arc 1SdtCh Pit KLEIN

21. Athlète Badminton 1SdtCh Robert MANN

22. Athlète Marathon AdjMaj Thierry MAJERUS

23. Athlète Marathon 1SdtCh Sven REMAKEL

24. Athlète Équitation 1SdtCh Marcel EWEN

Programme de l'équipe luxembourgeoise:

Tir à l'arc 20-24 octobre

Badminton 18-26 octobre

Boxe 19-26 octobre

Equitation 19-21 octobre

Escrime 19-24 octobre

Tir 19-24 octobre

Natation 19-23 octobre

Triathlon 27 octobre

Athlétisme 22-26 octobre

Marathon 26 octobre