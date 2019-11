D'Ekipp aus der Minettsmetropol konnt sech däitlech 92:76 géint den T71 Diddeleng behaapten. D'Fiels konnt iwwerdeems géint Konter wannen.

An der ieweschter Divisioun am nationale Basket stoungen e Samschdeg fir de Kont vum 6. Spilldag dräi Partië bei den Hären um Programm. Wärend alleguerten d'Aen an d'Forge du Sud op de Match tëscht dem T71 an dem Basket Esch geriicht waren, war an der Fiels den ABC op Besuch. De Stater Racing krut et iwwerdeems am fréien Owend mat de Pikes ze dinn. Och bei den Damme gouf e Samschdeg Basket gespillt.

Häre-Basket

T71 Diddeleng - Basket Esch 76:92 (28:40)



An deenen éischte Minutten hu béid Ekippe gudden a schnelle Basket gewisen. No 3 Minutte stoung et 9:7 fir Diddeleng. Eng ganz intensiv a serréiert Partie gouf de Spectateuren an der Ufanksphas gebueden. No 5 Minutte war den Tom Schumacher schonns mat 2 perséinleche Feeler belaascht, soudass hie vum Trainer ausgewiesselt ginn ass. Vun deem Ament un huet Esch e 16:4-Laf realiséiert. 26:21 stoung et fir déi Escher no 10 Minutten.

© Christophe Hochard

Och wann de Schumacher am 2. Véierel nees um Terrain stoung, ass bei den Diddelenger net méi all ze vill zesumme gelaf. An der Offensiv hu si hier Wërf net méi getraff an och an der Verdeedegung ware si net méi sou aggressiv. Déi Escher hu par Konter ee Fast Break nom aneren eragesat. No 20 Minutte haten déi Escher en Avantage vu 40:28.

© Christophe Hochard

Och am 3. Véierel war et den Tabelleleader vun Esch, dee ganz dominant opgetrueden ass. Aus engem staarke Kollektiv eraus hu si vir hir Punkte markéiert an hannen net vill zougelooss. Diddeleng huet et wuel probéiert an ass och bis op 12 Punkten nees erukomm. Ma zum Schluss vum 3. Véierel war et den Jackson-Cartwright, deen den Escher Tempo nees ugezunn huet, soudass den ongeschloene Leader mat 70:53 an de leschte Quarter gaangen ass.

Am leschte Véierel huet Esch näischt méi ubrenne gelooss a gewënnt dëse Match verdéngt mat 92:76 géint den T71 Diddeleng. Esch bleift domat ongeschloen op der Tabelleplaz 1.

© Christophe Hochard

Arantia Fiels - AB Konter 98:91 (54:42)

D'Fiels hat de besseren Depart an huet an den Ufanksminutte virum allem den defensive Rebound dominéiert. Sou stoung et dann och no knapps 3 Minutten 10:4 fir d'Lokalekipp. D'Arantia, déi e ganz schnelle Basket an deenen éischten 10 Minutte gewisen huet, ass ëmmer erëm ënnert de Kuerf gezunn a huet sou einfach Punkte markéiert. Vu Konter ass an der Defense ze wéineg Géigewier komm. Mat 26:21 fir d'Arantia gouf den éischte Véierel ofgeschloss.

© Guy Seyler

Een ähnlecht Bild huet sech och am 2. Quarter gewisen. Béid Amerikaner vun der Fiels hu ganz gutt mateneen harmonéiert, op Konter Säit war dat net de Fall. Si sinn einfach net eens gi mat dem schnelle Basket vun der Heemekipp. D'Fiels ass deemno mat enger verdéngter 12 Punkte Féierung mat 54:42 a d'Vestiairë gaangen.

D'Gäscht vu Konter hunn am 3. Véierel d'Verdeedegung op eng Zon ëmgestallt, ma och dat huet net déi néideg Reussite bruecht. D'Fiels huet weider den Toun an eegener Hal uginn. De Virsprong louch konstant bei ëm déi 10 Punkten. Um Enn vum drëtte Véierel ass de Virsprong dunn an d'Luucht gaangen. 76:61 fir d'Arantia no 3 Véierel.

© Guy Seyler

Ufank vum 4. Véierel huet Konter ënnert dem Impuls vum Birenbaum an dem Hittelet e 17:7 geschoss. D'Gäscht sinn duerch dëse Laf wuel nach eng Kéier op 5 Punkten erukomm, ma d'Ekipp ronderëm den Andjelkovic ass ze spéit an dësem Match erwächt. D'Arantia Fiels klappt den AB Konter mat 98:91.

Racing - Musel Pikes 70:65 (38:30)

D'Musel Pikes hu besser an de Match fonnt a louchen no 2 Minutte mat 6:0 vir. An der Suite hunn d'Haushäre besser an de Match fonnt. Ënnert dem Impuls vum Laures, dee souwuel an der Offensiv wéi och an der Defensiv senger Ekipp d'Rebounder geséchert huet, ass dem Racing ee 12:0-Laf gelongen. Den éischte Véierel huet de Stater Racing mat 19:15 fir sech entscheet.

Am 2. Quarter waren et op Säite vun der Pikes virun allem de Jeffrey Lee Garret a de Joe Calmes, déi d'Spill u sech gezunn hunn. Ma allen zwee hunn trotz ville fräie Schëss souwuel vun der Fräiiworflinn, wéi och aus dem Feld ze vill Schëss dernieft gesat, soudass de Retard aus dem 1. Véierel ni wielech méi kleng ginn ass. De Racing huet konzentréiert weider gespillt a konnt seng Féierung souguer ausbauen. No 20 Minutte stoung et deemno 38:30 fir d'Lokalekipp.

Nom Téi hunn d'Pikes ënnert dem Impuls vum Garret, dee ganzer 11 Punkten am 3. Quarter geschoss huet, besser gespillt, soudass si de Réckstand virum de leschten 10 Minutte op 2 Punkte verkierze konnten. Aus der Siicht vun de Pikes stoung et virum leschten Véierel 49:51.

Damme-Basket

Résidence Walfer - AB Konter 74:78 (42:42)

Walfer huet virun eegenem Public net gutt an de Match fonnt a sou hu si missen den 1. Véierel mat 17:22 ofginn. An deenen zweeten 10 Minutten ass et du besser gerullt, ma Konter huet versicht dogéint ze halen. Mat 42:42 ass et an d'Paus gaangen.

No der Paus waren et Damme vu Walfer, déi weider besser drop waren. 18:13 hu si déi drëtt 10 Minutte fir sech entscheet. Deemno ass et mat 60:55 an de leschten Véierel gaangen. An do war et den ABC, deen op de Gas gedréckt huet an d'Partie um Enn fir sech entscheede konnt.

T71 Diddeleng - Basket Esch 56:53 (29:28)

Zu Diddeleng hunn d'Spectateuren eng ganz ausgeglache Partie gebuede kritt. Am 1. Véierel war et wuel de Basket Esch, dee liicht iwwerleeë war, am 2. Quarter waren et dunn awer déi Diddelenger. D'Lokalekipp ass mat engem knappen 1-Punkt-Virsprong an d' Paus gaangen: 29:28 fir den T71. Och nom Téi war et weider enk, ma um Enn sollt sech awer d'Ekipp aus der Forge du Sud behaapten.

© Christophe Hochard

Gréngewald - Musel Pikes 51:64 (28:35)

D'Gäscht vun der Musel hunn deen éischte Véierel dominéiert a sou stoung et no 10 Minutte 27:18 fir d'Visiteuren. Am zweete Véierel ass bei béiden Ekippen an der Offensiv net vill zesumme gelaf, soudass déi zweet 10 Minutte mat 10:8 op en Enn gaange sinn. An der Paus stoung et deemno 28:35 aus der Siicht vun der Lokalekipp.

Den 3. Véierel huet den Damme vum Gréngewald gehéiert. Sou si si nach mat just 3 Punkte Retard an de leschte Véierel gaangen. No 30. Minutte stoung et 48:45 fir d'Pikes. An och duerno waren d'Miseler méi staark an hu sech um Enn däitlech duerchgesat.

Den Iwwerbléck vun der Nationale II