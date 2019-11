Vun e Freideg un a bis e Sonndeg spillt d'Äishockey-Nationalekipp eng Pre-Olympia-Qualifikatioun op der Kockelscheier.

Déi 3 Géigner heesche Bosnien, Kirgistan an d'Arabesch Emiraten. Fir een Tour weiderzekommen, mussen d'Lëtzebuerger déi Éischt ginn.

Pre-Olympia-Qualifikatioun/Reportage Rich Simon

An dat ass sécherlech och méiglech. Virun allem, well d'Ekipp vum Heemvirdeel profitéiert. De President vun der Äishockey-Federatioun, Alain Schneider, ass sech awer bewosst, dass et net vum selwe geet: "D'Erwaardungen si schonns héich. De Fakt ass, dass mir am Ranking déi Ekipp sinn, déi am héchste gesat ass, esou dass mir als Favorit an d'Renne ginn, wat mir awer déi nächsten 3 Deeg musse beweisen. D'Erwaardung vun der Ekipp a vum Trainer ass awer ganz kloer déi éischte Plaz."

D'Nationalekipp trainéiert all Mëttwoch zesummen, dat heescht d'Spiller vu Beefort, dem Tornado an den Husky's. Bis elo huet de Géigner awer gefeelt: "Leider war fir ee Virbereedungsmatch keng Zäit. D'Spiller spillen awer an hire respektive Championnater. Den Tornado an der 3. Divisioun a Frankräich a Beefort an der 1. Divisioun an der Belsch. Déi hunn alleguerte schonn e puer Matcher gespillt. Da kommen och nach Spiller aus dem Ausland dobäi."

Géint Bosnien an d'Arabesch Emiraten hunn d'Lëtzebuerger schonns an der Vergaangenheet gewonnen. D'Ekipp aus Kirgistan kenne si awer net.

"Mir wëssen awer, dass si ganz staark sinn. Si hunn dat leschte Joer 7-4 géint d'Emiraten gewonnen, si sinn awer nodréiglech disqualifizéiert ginn, well se Spiller dobäi haten, déi net spillberechtegt waren. Déi Spiller sinn och elo dobäi, si sinn awer spillberechtegt, esou dass mir d'Kirgise ganz staark aschätzen."

Wann d'Lëtzebuerger déi éischte Plaz géife packen, da spille se am nächsten Tour zu Barcelona géint Spuenien, Holland a Mexiko.

De Freideg den Owend um 19.30 spillen d'Lëtzebuerger den éischte Match op der Kockelscheier géint Bosnien, dee kënnt dir dann och live am Stream bei eis suivéieren.