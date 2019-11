Vum Sportchef Armin Veh hat ee sech schonn e Freideg den Owend getrennt, nodeems Köln déi lescht 4 Matcher verluer huet.

E Freideg den Owend hat Köln an der Bundesliga duerch e Gol an der 98. Minutt mat 1:2 géint Hoffenheim verluer. Um Samschdeg hunn däitsch Medien gemellt, datt nom Sportchef Armin Veh och den Trainer Achim Beierlorzer misst goen. Dëse souz zanter der leschter Summerpaus um Trainerstull bei de Kölner. Säi Kontrakt sollt eigentlech nach bis den 30. Juni 2021 goen.

Beim Opsteiger geet et deemno nees eng Kéier drënner an driwwer. Nom 11. Spilldag an der Bundesliga steet een dann elo wuel ouni Trainer an ouni Sportchef do an an der Tabell läit een op enger Ofstigsplaz.

Déi Verantwortlech vum 1. FC Köln hunn d'Trennung vum Trainer nach net offiziell bekannt ginn.