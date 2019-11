Et gëtt alles, jo wierklech alles gemaach, fir datt den F91 Diddeleng den Owend an der Europa League géint Nikosia ka spillen.

Den neie Wues am Josy Barthel huet d'Problemer net alleguer geléist. Nee de ville Reen an d'Waasser hu ganz nei Problemer mat sech bruecht ... Den Terrain steet ënner Waasser an de Risiko besteet, datt net ka gespillt ginn.

Dofir ass elo all Mëttel wëllkomm, fir eben d'Waasser vum Terrain ze kréien. A wat wier do besser, wéi de gudden alen Torschong... Jo, deen deen Dir och doheem benotzt. Den Torschong op de Buedem an d'Waasser opsuckelen. Den Torschong dono iwwert dem Eemer ausdréinen an dat Ganzt nees vu vir... Mä kuckt d'Aktioun einfach selwer am Video.