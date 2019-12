Zu Munneref ass en Donneschdeg den Owend d'Awards Night vun der sportspress. 13 Häre sinn nominéiert, 9 Dammen, 5 Ekippen a 5 Traineren.

Am Casino 2000 zu Munneref gëtt beim Sportler vum Joer de Successeur vum Bob Jungels gesicht a bei den Dammen geet et ëm d'Successioun vum Christine Majerus.

Virschau Sportlergala 2019 / Reportage Rich Simon

Béid Sportler sinn awer och dëst Joer nees selektionéiert a kënnen deemno hir eege Successioun untrieden. Déi zwee zielen och sécherlech nees zum Favorittekrees. D'Konkurrenz ass dëst Joer awer villäicht méi grouss, wéi dat nach dat leschte Joer de Fall war. Bei den Dammen dierft d'Konkurrenz virun allem vun der Karate-Europameeschterin Jenny Warling kommen. Bei den Häre kéint et sinn, datt de Bommstousser Bob Bertemes et op d'mannst emol bis op de Podium géif packen.

Da gëtt awer och nach de beschten Trainer 2019 gesicht. Hei si 5 Männer an der Course. Ënnert anerem den Dan Lorang, dee mat sengen Athlete souwuel bei den Damme wéi och bei den Hären den Triathlon op Hawaii konnt gewannen.

Bei den Ekippe sinn der 5 an der Wiel. Hei dierft et ee Match tëscht dem F91 Diddeleng an der Futtball-National-Ekipp ginn.

De Livestream (produzéiert vun apartTV) vun der Sportlergala 2019 fannt Dir hei am Artikel vun 19.15 Auer un.

Nominéiert fir Sportler vum Joer

Bertemes Bob, Liichtathletik

Gerson Lars, Futtball

Giannotte Flavio, Fechten

Jungels Bob, Cyclissem

Martins Christopher, Futtball

Nunes Dos Santos Claudio, Judo

Pereira Dylan, Automobilsport

Rychlicki Kamil, Volleyball

Seywert Gilles, Bouschéissen Compound

Sinani Danel, Futtball

Stacchiotti Raphaël, Schwammen

Wagner Nicolas, Dressurreiden

Zachäus Stefan, Triathlon

Nominéiert fir Sportlerin vum Joer

Bettendorf Charlotte, Sprangreiden

De Nutte Sarah, Dëschtennis

Fautsch Lis, Fechten

Majerus Christine, Cyclissem

Meynadier Magaly, Basketball

Meynen Julie, Schwammen

Ni Xia Lian, Dëschtennis

Warling Jenny, Karate

Welter Tina, Handball

Nominéiert fir Ekipp vum Joer

Futtball-Nationalekipp, Hären

F91 Diddeleng, Futtball / Hären

Handball-Nationalekipp, Hären

Tennis-FedCup-Ekipp, Dammen

Dëschtennis-Nationalekipp, Dammen

Nominéiert fir Trainer vum Joer

Basic Kresimir, Etzella Ettelbréck / Hären

Danielsson Tommy, Dëschtennis-Nationalekipp / Dammen

Gulbicki André, Handball Esch / Hären

Holtz Luc, Futtball-Nationalekipp / Hären

Lorang Dan, Triathlon / Jan Frodeno an Anne Haug

Präis fir de beschte jonke Sportler an déi beschte jonk Sportlerin

Curci Alessio, Futtball

Daniëls Eva, Triathlon

Präis Sport an Handicap

ELA Lëtzebuerg

Fair Play-Präis

F91 Diddeleng

Prix d'Honneur sportspress.lu

Grand-Duc Jean