Op déi 2 Plaz kënnt de Karl Geiger, dat virum Dawid Kubacki. Den Titelverdeedeger Ryoyu Kobayashi verpasst de Podium.

Den 23 Joer alen Norweger Marius Lindvik huet dat 2. Sprangen zu Garmisch-Partenkirschen gewonnen. Fir den Norweger war et eréischt seng 1. Victoire am Weltcup, an dëst direkt bei der Véierschanzentournée. Mat 289.80 Punkte louch hie knapps 5 Punkte virum dätsche Karl Geiger, deen no der 2 . Plaz zu Oberstdorf op en Neits op déi 2. Plaz gesprongen ass. De Pol Dawid Kubacki komplettéiert de Podium.

De Titelverdeedeger Ryoyu Kobayashi aus Japan, deen dat 1. Sprangen zu Oberstdorf nach gewonnen hat, koum op déi ondankbar 4. Positioun. Hie bleift awer am General vun der Véierschanzentournée den 1.

De weidere Programm