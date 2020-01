Mat engem kloren 4:0 gewënnt Diddeleng géint Houwald a séchert sech domadder d'Coupe bei den Hären.

Um Sonndeg gouf zu Hesper um Holleschbierg d'Finall vun der Coupe de Luxembourg gespillt an do konnt sech den DT Diddeleng mat 4:0 duerchsetzen.

Wéi erwaart konnt sech de Zolt Fejer-Konnerth am éischte Match géint de Marc Dielissen mat 3:1 duerchsetzen. Am Parallelmatch war den Irfan Cekic mat 2:0 a Féierung mee dono ass de Gilles Michely besser an de Match komm, konnt de Match dréinen a gewënnt nach mat 3:2. A sengem zweete Match huet de Zolt Fejer-Konnerth och dem Irfan Cekic keng Chance gelooss an däitlech mat 3:0 gewonnen. Am leschte Match ass et dem Xu Wang net gelongen den Dennis Müller ze schloen a verléiert dëse Match mat 1:3.

Bei den Dammen konnt sech an engem méi enke Match Nidderkäerjeng mat 4:2 géint Rued duerchsetzen.