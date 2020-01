E Mëttwoch hat d'FLT op eng Pressekonferenz invitéiert, dat mat Hibléck op de Fed Cup, deen op en Neits zu Lëtzebuerg ass.

Nodeems sech d'FLT-Ekipp viru ronn engem Joer iwwert den Opstig an den Europa/Afrika-Grupp I freeë konnt, musse Minella, Molinaro a Co. vum 5. bis den 8. Februar 2020 am nationalen Tenniszenter zu Esch géint Schweden, Serbien, Tierkei, Slowenien a Polen untrieden.

Fed Cup 2020/Reportage Jeff Kettenmeyer

D’FLT-Formatioun gëtt vum Anne Kremer gecoacht. Déi fréier Profispillerin huet d’Mandy Minella, d’Eléonora Molinaro, d'Marie Weckerle, d'Tiffany Cornelius an d'Claudine Schaul nominéiert.

Et ass dee leschten Optrëtt vum Mandy Minella am Fed Cup. D'Rout Léiwinne spillen an der Poule mat Serbien a Schweden.

Zwou vun deenen 6 Ekippen, déi zu Esch opschloen, hunn d'Chance, iwwert d'Playoffs sech fir de Weltgrupp bei den Dammen ze qualifizéieren. E Rendezvous, deen et net ze verpasse gëllt, ëmmerhi wäerten Tennisprofien aus den Top 50 am CNT dobäi sinn.