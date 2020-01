An der Eerste Divisie an Holland huet Maastricht e Freideg den Owend géint Nijmegen 0:0 gespillt.

An der 2. Divisioun an der Belsch stoung de Chris Philipps e Freideg den Owend net am Kader vu sengem neie Veräin Lommel. No enger Blessur aus engem Trainingsmatch ass de Lëtzebuerger Nationalspiller nach net 100 Prozent fit, fir ze spillen. Lommel huet sech no 90 Minutte mat 1:0 géint Lokeren behaapt.

An der Eerste Divisie an Holland gouf et fir Maastricht mam Enes Mahmutovic ee Punkt. D'Partie géint Nijmegen ass mat engem 0:0 op en Enn gaangen. De Mahmutovic stoung 90 Minutten um Terrain an huet an der 54. Minutt déi Kiel Kaart gesinn.