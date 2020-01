Dortmund gewënnt geckege Match no 1:3 Réckstand zu Augsburg mat 5:3 duerch 3 Goler vum Haaland. Köln a Bremen sammele wichteg Punkte géint den Ofstig.

Schonn en Freideg war den Optakt vun der Réckronn an der däitscher Futtball-Bundesliga, wou Schalke Gladbach verdéngt mat 2:0 geklappt huet. Och op internationalem Plang stoungen e Samschdeg eng Rei Partien um Programm.

18. Spilldag vun der Futtball-Bundesliga

FC Augsburg - Borussia Dortmund 3:5

1:0 Niederlechner (34'), 2:0 Richter (46'), 2:1 Brandt (49'), 3:1 Niederlechner (55'), 3:2 Haaland (59'), 3:3 Sancho (61'), 3:4 Haaland (71'), 3:5 Haaland (79')



Dortmund, bei deenen den Haaland mol fir d'éischt op der Bank Plaz missen huelen, war um Ufank wuel déi besser Ekipp, ma bis op eng gutt Chance vum Reus an der 8. Minutt ass an der Offensiv net vill derbäi raus komm. Nodeems de Vargas an der 21. Minutt eng gutt Chance fir Augsburg leie gelooss huet, war et an der 34. Minutt den Niederlechner deen et besser gemaach huet, an den 1:0 fir Augsburg geschoss huet. Mat dësem Resultat ass et dann och an d'Paus gaangen.

Direkt nom Upaff huet Augsburg de Wee no fir gesicht an Dortmund esou äiskal erwëscht. De Richter ass mat senger Vitesse den Dortmunder fortgelaf an huet mat engem herrlechem Schoss aus ronn 23 Meter de 2:0 geschoss. Ma nëmmen 3 Minutte méi spéit war et dee Brandt deen am Strofraum de Ball an de Augsburger Gol konnt schéissen. D'Hoffnung vum BVB sollt awer net all ze laang oprecht erhale bleiwen, well de Niederlechner an der 55. Minutt den 3:1 fir Augsburg geschoss huet. Wien elo gemengt huet dëst wär d'Virentscheedung, huet sech allerdéngs getäuscht. Den agewiesselten Haaland an de Sancho hunn an der 59. sou wéi an der 61. Minutt 2 weider Goler fir de BVB geschoss, sou dass et 30 Minutte viru Schluss 3:3 stoung. An engem verrécktem Match war et dunn erëm den Haaland, dee mat 2 weidere Goler an der Schlussphas dem BVB 3 Punkten zu Augsburg konnt sécheren.

FC Köln - VFL Wolfsburg 3:1

1:0 Cordoba (23'), 2:0 Cordoba (45+2'), 3:0 Hector (62'), 3:1 Steffen (67')

Wolfsburg ass mat 100 à l'heure gestart an hat an der 2. Minutt duerch de Roussillon eng éischt gutt Chance. Nëmmen 1 Minutt méi spéit war et dunn de Weghorst deen de Ball mam Kapp awer iwwert de Gol gekäppt huet. D'Lokalekipp huet sech dono um Rimm gerappt a sinn ëmmer besser an de Match komm. An der 23. Minutt war et dunn de Cordoba deen no engem Fräistouss vum Uth dem Casteels am Wolfsburger Gol keng Chance gelooss huet, sou dass de FC mat 1:0 an d'Féierung gaangen ass. An der Nospillzäit vun der 1. Hallschent war et dunn erëm de Cordoba, deen op 2:0 erhéije konnt.

Nom Téi ass et zu Köln hin an hier gaangen, a béid Ekippen hunn de Wee no fir gesicht. An der 62. Minutt war et den Hector deen no Viraarbecht vum Czichos den 3:0 fir d'Lokalekipp geschoss huet. Ma nëmme 5 Minutte méi spéit ass Wolfsburg duerch de Steffen de Uschlossgol gelongen. Köln sollt näischt méi ubrenne loossen, sou dass dëse Match mat 3:1 ausgeet.

TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1:2

0:1 Dost (18'), 1:1 Stafylidis (48'), 1:2 Chandler (62')

Frankfurt war vun Ufank an un besser am Match, an hat duerch de Sow an Kostic 2 gutt Aktiounen, ouni awer geféierlech ze ginn. An der 18. Minutt war et dunn de Gacinovic, deem sech iwwert déi riets Säit duerchsetze konnt an de Ball op den Dost gespillt huet. Den Hollänner huet de Ball nëmmen nach laanscht de Pentke an den Hoffenheimer Gol missen schéissen. 1:0 fir d'Gäscht. Frankfurt huet weider op d'Gaspedall gedréckt. Ma de Gacinovic an de Kostic hunn 2 grouss Chancë leie gelooss, sou dass et mat enger 1:0 Féierung fir d'SGE an d'Paus gaangen ass.

No der Paus war et de Stafylidis dee mat engem schéine Schoss den Ausgläich an der 48. Minutt fir Hoffenheim geschoss huet. Hoffenheim war déi zu dësem Zäitpunkt wuel déi besser Ekipp, ma et sollt de Chandler sinn, dee Frankfurt an der 62. Minutt mat 2:1 a Féierung geschoss huet. Hoffenheim huet wuel alles versicht, ma den Trapp sollt dës 2:1 Victoire fir Frankfurt festhalen.



FSV Mainz 05 - SC Freiburg 1:2

0:1 Kwon (28'), 0:2 Petersen (41'), 1:2 Mateta (82')

An der Paus louch Mainz mat 0:2 a Réckstand, ma all ze schlecht huet d'Lokalekipp net gespillt. De Schwolow am Freiburger Gol huet awer e ganz gudde Match gespillt. Freiburg war virum Mainzer Gol äiskal, an sou war et de Kwon an de Petersen déi Goler fir d'Gäscht geschoss hunn. Mainz, bei deenen de Lëtzebuerger Leonardo Barreiro 90 Minutten op der Bänk Plaz missen huelen, konnt duerch de Mateta wuel nach den Uschlossgol schéissen, ma Freiburg sollt mat 2:1 gewannen.



Fortuna Düsseldorf - Werder Bremen 0:1

0:1 Moisander (67')

Bremen huet sech mat dëser 1:0 Victoire zu Düsseldorf 3 ganz wichteg Punkte geséchert. De Kapitän vu Bremen huet den entscheedende Gol an der 67. Minutt geschoss. An der Nospillzäit ass nach mools hektesch ginn, ma um Resultat sollt dëst näischt méi änneren.

RB Leipzig - 1. FC Union Berlin (18h30)