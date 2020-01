An der Premier League spillen iwwerdeems Tottenham an Arsenal gläich. Real Madrid klappt Sevilla doheem mat 2:1.

An der däischter Bundesliga klappt Borussia Dortmund no engem Hattrick vum Haaland Augsburg mat 5:3. Weider Resultater aus Däitschland fannt dir hei.

Premier League

FC Watford - Tottenham Hotspur 0:0

An der 1. Hallschent waren et Gäscht vu Tottenham déi besser an de Match komm sinn. Moura a Son hate gutt Chancen, ma e Gol sollt hinnen net geléngen. Lues a lues ass Watford ëmmer besser an de Match koum, sou dass et um Enn vun deenen éischte 45 Minutten e ausgeglachene Match war. Nom Téi war et dunn awer d'Lokalekipp déi besser aus de Kabinne komm sinn, ma den Doucouré konnt an der 47. Minutt de Ball net an de Filet setzen. An de Schlussminutten hat Watford dunn Chance, dass den Arbitter de Gäscht keen Eelefmeter zougesprach huet. De Match sollt deemno mat 0:0 op en Enn goen.

FC Arsenal - Sheffield United 1:1

1:0 Martinelli (45'), 1:1 Fleck (83')

An engem relativ ausgeglachenem Match ass Arsenal London doheem net iwwert en 1:1 géint Sheffield erauskomm. D'Lokalekipp ass duerch de Martinelli kuerz virun der Paus wuel mat 1:0 a Féierung gaangen, ma konnten si de knappe Virsprong net iwwert Zäit bréngen. An der 83. Minutt huet de Fleck mat engem Schoss an de rietse Wénkel den 1:1 markéiert. Arsenal bleift duerch dëst Gläichspill weider am Mëttelfeld vun der Tabell hänken.

Manchester City - Crystal Palace 2:2

0:1 Tosun (39'), 1:1 Agüero (82'), 2:1 Agüero (87'), 2:2 Selbstgol Fernandinho (90')

Ganz laang huet et zu Manchester no enger fauschtdécker Iwwerraschung ausgesinn. D'Gäscht louchen duerch e Gol vum Tosun no 39. Minutte quasi de ganze Match mat 1:0 a Féierung, éier den Agüero an der 82. Minutt den 1:1 geschoss huet. Kuerz dorops war et alt nees den Argentinier deen seng Faarwe mat 2:1 a Féierung bruecht huet. An der 90. Minutt sollt et dunn zum Ausgläich kommen, dat duerch e ongléckleche Selbstgol vum Fernandinho. Mat 2:2 sollt dëse Match op en Enn goen. Sollt Liverpool säi Match um Sonndeg géint Manchester United gewannen, kéint Liverpool op 16 Punkten dervun zeien.

Newcastle United - FC Chelsea (18h30)

Serie A

Lazio Roum - Sampdoria Genua 5:1

1:0 Caicedo (7'), 2:0 Immobile (17'), 3:0 Immobile (20'), 4:0 Bastos (54'), 5:0 Immobile (65'), 5:1 Linetty (70')

Lazio Roum huet seng fantastesch Form och am Heemmatch géint Samdoria Genua ënnerstrach. De Ciro Immobile war um Samschdeg Mëtteg alt erëm net ze stoppen, an sou stoung et no 20 Minutte schonns 3:0 fir d'Lokalekipp, vun deenen de Stiermer da 2 geschoss huet. Roum huet och an der 2. Hallschent op de Gaspedel gedréckt, an den Immobile huet sengersäits säin 3. Gol geschoss. De Linetty konnt fir Genua an der 70. Minutt just nach den Eiregol markéieren.

SSC Neapel - AC Florenz (20h45)

La Liga

Real Madrid - FC Sevilla 2:1

1:0 Casemiro (57'), 1:1 de Jong (64'), 2:1 Casemiro (69')

Sevilla ass an der La Liga wuel déi beschten Auswäerts-Ekipp, ma sollt et am Bernabeu um Samschdeg net duer goen, fir géint de Real ze punkten. Den De Jong huet an der 64. Minutt wuel den Ausgläich geschoss, dat nodeems de Casemiro 7 Minutte virdrun de Real a Féierung bruecht huet, ma war et an der 69. Minutt alt nees de Brasilianer, deen an engem ausgeglachenem Match den 2:1 fir d'Lokalekipp geschoss huet.

