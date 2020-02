Den Namik Muratovic huet mat 12 Joer schonn eng Kierpergréisst vun 1,92 Meter. Momentan spillt hie fir d'Kordall Steelers.

1997 sinn dem Namik Muratovic seng Elteren, wéinst dem deemolege Krich, aus Bosnien, iwwer Däitschland op Lëtzebuerg geflücht. 2008 koum dunn den Namik op d'Welt. Hien huet scho fréi a sengem Liewe seng Léift fir de Basket entdeckt an dass de Jugendnationalspiller a Schüler aus dem Sportlycée schonn elo e groussen Basketspiller ass, dovunner konnt sech den RTL-Journalist Tom Hoffmann iwwerzeegen.

Grouss ass e schonn. Wuertwiertlech. Den Namik Muratovic. Mat 12 Joer huet hie schonn eng Kierpergréisst vun 1 Meter an 92 Zentimeter. Momentan spillt hie fir d'Kordall Steelers. Dëse Sport huet hien am Gaart vu sengem Elterenhaus entdeckt, wou hien also klenge Bouf scho mat sengem Papp de Basketball op de Kuerf geschoss huet.

2 Mol d’Woch gëtt trainéiert. Dënschdes mam Nationalkader an Donneschdes zu Déifferdeng. Den Namik Muratovic fillt sech bei de Kordall Steelers wuel.

Den Zesummenhalt an der Famille Muratovic gëtt grouss geschriwwen. Seng Elteren Mervan an Alma, seng Schwësteren Aila a Berina a säi Brudder Reuf versichen de Jugendnationalspiller, sou gutt wéi méiglech ze ënnerstëtzen an un ze féieren.

Den Namik Muratovic huet schonn e puer Sportaarte wéi Futtball a Schwamme probéiert, mä d’Häerz schléit fir de bronge Ball.

Mä schonn elo lieft hien op groussem Fous. Dëst ass allerdéngs op seng Schonggréisst bezunn. 49,5 huet hien am Schong. Dat sinn ongeféiert 32 Zentimeter.

Säi Virbild huet zwar net grad aou grouss Féiss, mä schonn elo eng erfollegräich Karriär hannert sech. Mir schwätze vum Steph Curry vun de Golden State Warriors. De Sprong op déi grouss amerikanesch Basketballbün wëll den Namik och packen.

"Ech weess, dass Dreem nëmmen an Erfëllung ginn, wann ee selwer eppes dofir mécht" sot emol de Schauspiller Morgan Freeman. Vläicht gëtt dem Namik säin Dram och iergendwann Realitéit.