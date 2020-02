An der Tierkei hat de Gerson Rodrigues e Freideg den Owend säin 2. Asaz bei Ankaragücü. Et gouf eng 1:0-Victoire bei Yeni Malatyaspor.

An der tierkescher Süper Lig huet de Gerson Rodrigues e Freideg den Owend och a sengem zweete Match fir Ankaragücü eng gutt Leeschtung gewisen. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet de Gol vum Orgill an der 66. Minutt preparéiert. No 90 Minutt sollt dat den eenzege Gol bleiwen, sou datt Angaragücü auswäerts mat 1:0 géint Yeni Malatyaspor gewonnen huet. De Rodrigues gouf an der 88. Minutt ausgewiesselt.

An der Ligue 2 a Frankräich dierft de Vincent Thill e Freideg den Owend gemëschte Gefiller gehat hunn. Freeë konnt sech de Lëtzebuerger Nationalspiller, datt hien nees am Kader vun Orléans stoung an och e puer Minutten ze spille kritt huet. De Vincent Thill war zanter Ufank Dezember net méi vum Trainer zeréckbehale ginn. Net esou gutt war awer d'Resultat. Orléans huet beim FC Chamois Niortais, engem direkte Géigner am Ofstigskampf, mat 0:2 de Kierzere gezunn, do konnt och de Vincent Thill, deen an der 80. Minutt agewiesselt gouf, näischt änneren. Orléans bleift op der leschter Plaz an huet 5 Punkte Retard op eng Relegatiounsplaz an der 6 op eng Net-Ofstigsplaz.

An der Eerste Divisie an Holland huet den Enes Mahmutovic mat Maastricht auswäerts 1:2 géint SC Cambuur-Leeuwarden de Kierzere gezunn. De Lëtzebuerger Nationalspiller stoung déi 90 Minutten iwwer um Terrain.