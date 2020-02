Aus dem Basket ass et d'Nouvelle, datt de Clancy Rugg de "Feu vert" vun der FIBA krut fir an Zukunft fir d'Lëtzebuerger Nationalequipe ze spillen.

Den US-Amerikaner vum Basket Esch huet zanter e puer Wochen de Lëtzebuerger Pass an krut um Méindeg d'Erlabnis vun der internationaler Basketfederatioun, fir schonns bei den Matcher elo am Februar dobäi ze sinn.

D'FLBB-Selektioun spillt den 20. Februar auswäerts an der Slowakei an den 23. Februar an der Coque géint de Kosovo an der Pre-Qualifikatioun fir d'Weltmeeschterschaft 2023.