E Mëttwoch den Owend stoungen am nationalen Härebasket 3 Partien aus dem Playoff an 2 aus dem Playdown um Programm.

Den Opsteiger Hiefenech huet e Mëttwoch den Owend fir eng weider kleng Iwwerraschung gesuergt. Si gewannen nämlech zu Diddeleng. D'Musel Pikes wannen de Spëtzematch géint d'Etzella an Esch klappt de Racing.

Am Playdown wënnt Zolwer zu Walfer an d'Fiels war der Amicale Steesel iwwerleeën.

Ma och nieft dem Terrain huet sech am nationale Basket e Mëttwoch eppes gedoen.

Playoff

Musel Pikes - Etzella Ettelbréck 102:88

Zu Stadbriedemes koum et e Mëttwoch den Owend zum absolutte Spëtzematch tëscht dem aktuelle Leader Musel Pikes an dem Titelverdeedeger Etzella Ettelbréck. Am éischte Véierel hu béid Ekippen direkt Vollgas ginn. De bessere Start sollten hei awer déi Ettelbrécker erwëschen an dat virun allem well de Ronnie Harrell op en Neits kaum ze bremse war. Mat 13 Punkte war hien am 1. Véierel de beschte Scorer um Terrain. D'Etzella goung mat enger Avance vu 6 Punkten an den zweete Véierel.

Am zweete Véierel waren d'Pikes elo awer déi besser Ekipp, wann och nëmme ganz liicht. Si hu méi Feeler provozéiert an hunn offensiv ganz gutt zesummegespillt. Déi 6 Punkte Réckstand ware séier opgeholl a si konnten esouguer a Féierung goen. Kuerz virun der Paus ass d'Etzella awer nees wakereg ginn a si konnte sech d'Féierung zeréckhuelen, dat beim Stand vun 52:51. Allerdéngs hat hiren Amerikaner Kinney an der Paus schonns 4 Feeler.

No 20 Sekonnen am drëtte Véierel krut de Kinney du säi 5. Feeler géint sech gepaff an domat huet d'Etzella fir de Rescht vum Match mat nëmmen engem Amerikaner missen auskommen. An dat hunn d'Pikes äiskal augenotzt. Mat engem 11:2-Laf konnte si liicht dovunzéien. D'Etzella koum nach eemol op 2 Punkten erun, huet dunn awer an der Offensiv einfach ze vill forcéiert, esou dass d'Pikes hir Avance nees an d'Luucht schrauwe konnten, mä op en Neits ass d'Ekipp aus dem Däich nees op 4 Punkten erukomm um Enn vum 3. Véierel.

Am Schlussvéierel war et laang Zäit ganz spannend, well virun allem de Ronnie Harrell seng Ekipp am Match gehalen huet. Um Enn si seng 39 Punkten awer net duergaangen. D'Pikes wannen de Match nämlech mat 102:88.

T71 Diddeleng - US Hiefenech 63:76

Et war eng enk Ufanksphas, wou eigentlech den T71 ëmmer liicht vir louch, ma um Enn vum 1. Véierel war et nawell d'Ekipp vun Hiefenech, déi mat 19:18 am Avantage war. Am zweete Véierel waren et déi Diddelenger, déi liicht besser waren. Iwwerdeems déi Hiefenecher immens ofhängeg vun hirem Amerikaner Drakeford waren, huet beim T71 de Kollektiv geschaaft an esou konnte si sech eng knapp Avance erausspillen. Mat 42:39 ass et an d'Paus gaangen. Den drëtte Véierel huet awer nees de Gäscht vun Hiefenech gehéiert. Si konnten hei 9 Punkte méi wéi den T71 markéieren a konnten esou mat 6 Punkte Virsprong an de Schlussvéierel goen. Am leschte véierel ass bei den Diddelenger dunn net méi vill gaangen an esou wënnt Hiefenech iwwerraschend mat 76:63 zu Diddeleng.

Racing - Basket Esch 72:79

De Racing wollt doheem virun eegener Kuliss onbedéngt gewannen an dat huet ee gemierkt. Offensiv hu si am éischte Véierel ëmmer nees de Stephen Dennis gesicht, deen och fréi vill Punkten op sengem Kont hat. Nawell war et enk Affär, well déi Escher gutt als Ekipp agéiert hunn. Am zweete Véierel huet de Basket Esch dunn awer den Toun uginn. De Miles Jackson-Cartwright an de Clancy Rugg hu richteg gutt gespillt an haten an der Paus beim Stand vun 41:34 fir Esch schonns allebéid 16 Punkten um Kont. Och no der Paus war Esch weiderhin déi besser Ekipp, och wann de Racing gutt matgehalen huet. Am leschte Véierel konnt de Racing nach eemol verkierzen, mä et sollt schlussendlech net méi duergoen, fir de Match ze gewannen.

Playdown

Arantia Fiels - Amicale Steesel 112:99



D'Fiels hat de Start an de Match e bësse verschlof a louch esou séier mat 3:15 am Réckstand. Déi Steeseler, déi e Mëttwoch den Owend nees mat just 2 Amerikaner ugetruede sinn, konnten déi Avance awer net halen. No an no ass d'Lokalekipp nämlech besser ginn, esou dass si de Réckstand esouguer ganz ophuele konnten an um Enn vum 1. Véierel esouguer mat 5 Punkte vir waren. Den drëtte Véierel war ee richteg hin an hier. Ëmmer nees hat eng Ekipp e Laf an ëmmer nees ass d'géigneresch Ekipp zeréckkomm. Virun allem Steesel war offensiv immens staark, esou konnte si 30 Punkte markéieren an louche virum leschte Véierel nach just 5 Punkten hannen. D'Fiels huet am leschte Véierel awer näischt méi ubrenne gelooss a gewënnt um Enn de Match mat 112:99. Dës Victoire geet virun allem op de Kont vun den zwee Fielser Amerikaner. Den Armond Davis koum e Mëttwoch nämlech op 45 Punkten an de Shaun Willet op 43. Dobäi huet de Shaun Willett och nach 20 Rebounds an 10 Assists op sengem Kont, deemno een Triple Double.

Résidence Walfer - AS Zolwer 74:81

Nodeems den éischte Véierel knapps mat 24:21 un d'Haushäre gaangen ass, huet Zolwer am zweete Véierel du richteg opgedréint. Mat engem 14:0-Laf konnte si ganz kloer d'Féierung iwwerhuelen. Géint der Enn vum 2. Véierel hu si dunn awer e bëssen hir Linn verluer a Walfer konnt nees verkierzen, esou dass et beim Stand vun 41:43 aus Walfer Siicht an d'Paus gaangen ass. Den drëtte Véierel war immens equilibréiert. Béid Ekippen hu gudde Basket gespillt a louchen ongeféier gläich op. Zum Ufank vum leschte Véierel hat Zolwer eng knapp Avance vu 5 Punkten. Dës hu si awer net méi hierginn, esou dass Zolwer um Enn mat 81:74 gewënnt.