D'Basketfederatioun huet d'Veräiner op eng Table Ronde de 7. Mäerz invitéiert, fir iwwert de Sujet vun der Auslänner/Non JICL Problematik ze schwätzen.

Am Schreiwes vun der FLBB heescht et, et géif drëms goen, datt Jugendaarbecht valoriséiert gëtt an all d'Clibb mat der selwechter Unzuel u Profi-Spiller a Spillerinnen untrëtt.

Offiziellt Schreiwes

La FLBB invite à une table ronde au sujet des joueurs professionnels

A l'attention des clubs,

Il n'a pas échappé à la Fédération que toute une discussion a émergé sur le respect d'un « gentlemen agreement » tacitement convenu entre certains clubs d'une part, et des règles de fair-play impliquant cet accord tacite d'autre part.

Afin de maintenir les principes de fair-play et afin de permettre à chaque club de bénéficier du même équilibre de forces (notamment en ce qui concerne le nombre de joueurs « professionnels » qu'un club peut engager), mais surtout pour éviter que l'évolution durable des jeunes joueurs JICL formés par les clubs pourrait ainsi être mise en péril, la Fédération invite les président(e)s / responsables des clubs à une table ronde le 7 mars 2020 à 10h00 (le lieu de la table ronde sera confirmé dans une invitation individuelle et formelle).

Lors de cette table ronde, la Fédération souhaiterait d'abord (re)informer les clubs sur les règles actuellement en vigueur portant sur les joueurs NON-JICL, leur origine conformément aux principes de libre circulation des personnes au sein de l'Union Européenne, pour ensuite dévoiler les résultats sur le sondage mené fin 2019 auprès des clubs, et pour finalement ouvrir le débat sur d'éventuels changements de certaines règles dans l'intérêt supérieur du basketball au Luxembourg.

Actuellement, une analyse des changements envisageables est en cours.

Pour des raisons évidentes et compte-tenu du sujet délicat, seuls les président(e)s, accompagné(e) par un conseiller de leur choix, seront invités à cette table ronde.

Le Conseil d'Administration