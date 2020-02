Zwee gutt Véierel ass de Slowaken duergaangen, fir sech géint Lëtzebuerg duerchzesetzen.

Lëtzebuerg ass quasi ideal an de Match gestart. No 3 gespillte Minutten haten d'Rout Léiwen en Avantage vun 10:3. Am Laf vum Véierel hu si den Ecart och emol nach op bal 10 Punkten ausgebaut, ma zum Schluss konnte si dës 10 Minutte mat 25:20 fir sech entscheeden.

Am zweete Quarter waren d'Lëtzebuerger dann net méi grad esou staark. Dësen hunn d'Slowaken dominéiert a konnte sech hei mat 20:13 duerchsetzen. Esou geet et mat engem knappen Avantage vun 2 Punkten, 40:38, fir d'Heemekipp an d'Paus.

Nom Säitewiessel huet et nach laang ausgeglach ausgesinn, ma am Laf vum drëtte Véierel hunn d'Slowake dunn den Ecart konnte maachen. De Quarter hu si mat 19 op 11 fir sech entscheet an haten elo e Virsprong vun 10 Punkten.

Déi rout Léiwen hu sech awer vun deem Ecart net beandrocke gelooss an hu sech zeréckgekämpft. 3 Minutte viru Schluss hate si nach just 4 Punkte Réckstand. Ma och wa si dëse Véierel zum Schluss 16:14 gewanne konnten, hunn d'Lëtzebuerger de Match awer mat 65 op 73 missten ofginn.