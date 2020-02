An engem ganz spannenden an enke Match wënnt d'Amicale Steesel mat 75:74 duerch e Kuerf a leschter Sekonn géint de Gréngewald.

E Samschdeg den Owend war am Damme- Basket ee Match vum 3. Spilldag an der Titelgrupp an ee Match vum 2. Spilldag am Playdown.

Dammen-Basket

Playoff

Amicale Steesel - Gréngewald 75:74

D'Amicale ass ganz gutt an de Match gestart, hunn de Kuerf gutt getraff a konnten sech am 1. Véierel soumadder e Virsprong vu 7 Punkten erausspillen. De Gréngewald ass dann awer besser an déi zweet 10 Minutte erakomm a konnten de Réckstand bis op 2 Punkten verkierzen sou dat et mat engem 39:37 fir Steesel an d'Paus gaangen ass.

Och no der Paus ass de Match spannend bliwwen mee de Gréngewald war elo richteg lancéiert a konnt am 3. Véierel a Féierung goen nodeems se e klenge Laf haten a mat engem Virsprong vu 7 Punkten an de leschte Véierel gaange sinn. D'Amicale wollt sech awer net sou einfach geschloe ginn an hunn an de leschten 10 Minutten nees eng Reaktioun gewisen a konnten de Match nees eng kéier dréinen. An de leschte Minutten a Sekonnen kruten d'Spectateuren dann nach e richtege Krimi ze gesinn wëll réischt mat der leschter Aktioun konnt Steesel den entscheedende Kuerf schéissen a mat 75:74 gewannen.

Bescht Spillerin bei Steesel war d'Leah Scot mat 36 Punkten an 10 Rebounds. Mee och déi zweet Amerikanerin hat mat 20 Punkten, 16 Rebounds a 5 Assists e wesentlechen Undeel un dëser Victoire

Playdown

Konter - Musel-Pikes 18h30

Nationale 2 Playdown