Zanter dëser Saison spillt d'Anne Simon op der Maine University an Amerika.

Déi 20 Joer al Nationalspillerin ass d'lescht Saison mam Gréngewald Champion ginn an ass och elo op der Uni mat 12,2 Punkte pro Match eng ganz wichteg Spillerin vun der Ekipp vum Amy Vachon. D'Trainer vun der Maine Universtity hat d'Anne Simon an Éisträich bei engem Match mat der Nationalekipp entdeckt a gouf bis elo net enttäuscht. D'Anne Simon ass mëttlerweil scho 6 Mol zum America East Rookie of the Week gewielt ginn.