E Freideg den Owend war an der Total League den Optakt vum 4. Spilldag am Titelgrupp vun den Dammen.

De Gréngewald huet sech e Freideg den Owend géint d'Etzella Ettelbréck eng Victoire geséchert. De Champion huet sech fir de Kont vum 4. Spilldag am Titelgrupp mat 68:61 géint d'Ekipp aus den Däichwisen duerchgesat. An der Tabell konnt de Gréngewald de Retard op de Leader Ettelbréck op 1 Punkt verkierzen.

Wärend den éischten 10 Minutte konnt d'Lokalekipp sech e Virsprong vun 8 Punkten erausspillen an esou loung ee mat 18:10 a Féierung. Am zweete Véierel konnt d'Etzella de Retard e bësse verkierzen, sou datt et an der Paus nëmmen nach 33:28 fir de Gréngewald stoung.

Am drëtte Véierel waren d'Gäscht weider déi méi staark Ekipp. Si hu besser getraff a loungen no 30 Minutte mat 43:37 a Féierung. An de leschten 10 Minutten huet de Champion dunn awer nach eng Kéier opgedréint a konnt esou de Match nach dréinen. Um Enn huet de Gréngewald mat 68:61 géint déi Ettelbréckerinne gewonnen.