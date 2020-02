An England huet Norwich iwwerraschend géint Leicester City gewonnen an a Frankräich huet Marseille zu Nîmes gewonnen.

E Freideg den Owend ass ënnert anerem am däitschen, am franséischen an am englesche Championnat de Ball gerullt.

Donieft stoung och nach ee Match an der Europa League um Programm. Wéinst enger Orkan-Warnung gouf d'Partie tëscht Salzburg a Frankfurt eréischt e Freideg den Owend gespillt. Um Enn ka sech Frankfurt freeën, nom 4:1 am Allersmatch ass een 2:2 am Retourmatch duergaangen, fir et an d'Aachtelsfinallen ze packen.

No den éischte 45 Minutte stoung et 1:1 tëscht béiden Ekippen, dat no Goler vum Ulmer (10') op der Säit vu Salzburg an dem Silva (30') op der Säit vu Frankfurt. No der Paus konnte béid Ekippen nach eng Kéier markéieren. Fir d'éischt hat den Onguene an der 72. Minutt d'Gäscht mat 2:1 a Féierung bruecht, ier de Silva an der 83. Minutt fir Frankfurt den 2:2 geschoss huet a fir d'Schlussresultat gesuergt huet.

E Freideg de Mëtteg goufe schonn d'Aachtelsfinalle vun der Europa League ausgeloust. Den Iwwerbléck fannt Dir hei am Artikel.

Bundesliga

Fortuna Düsseldorf - Hertha BSC Berlin

1:0 Karaman (6'), 2:0 Thommy (9'), 3:0 Karaman (45+1'), 1:3 Thommy (Selbstgol) (64'), 2:3 Cunha (66'), 3:3 Piatek (Eelefmeter) (75')

Vill Goler hunn d'Spectateuren e Freideg den Owend beim Optakt vum 24. Spilldag an der däitscher Bundesliga gesinn. Fortuna Düsseldorf an d'Hertha vu Berlin hu sech no 90 Minutte mat engem 3:3 getrennt.

No den éischte 45 Minutten hat ee gemengt, datt et eng kloer Affär fir Düsseldorf géing ginn. D'Hertha war nach net richteg wakreg, do loung d'Lokalekipp nämlech scho mat 2:0 a Féierung. De Karaman an den Thommy haten d'Fortuna an der 6. an an der 9. Minutt a Féierung bruecht. An der Nospillzäit vun der 1. Hallschent hat de Karaman duerch e weidere Gol fir d'3:0-Pauseresultat gesuergt.

No der Paus huet Düsseldorf de Match awer nach aus der Hand ginn. An der 64. Minutt war et den Thommy, deen duerch e Slebstgol op 1:3 fir déi Berliner verkierzt huet. Nëmmen 2 Minutte méi spéit huet de Cunha fir d'Gäscht op 2:3 gesat. An der 75. Minutt huet d'Hertha duerch de Piatek dunn nach een Eelefmeter genotzt, fir op 3:3 auszegläichen. Düsseldorf ass et duerno net méi gelongen, fir nach eng Kéier ze reagéieren, sou datt een nach 1 Punkt iwwert d'Zäit bruecht huet. D'Fortuna bleift duerch dëse Remis op der Relegatiounsplaz an huet wichteg Punkten an der Lutte géint den Ofstig leie gelooss.

Premier League

Norwich City - Leicester City 1:0

1:0 Lewis (70')

Am englesche Championnat konnt sech um 28. Spilldag den Tabelleleschten Norwich iwwert eng Victoire freeën. D'Ekipp vum Trainer Farke huet sech duerch e Gol vum Lewis an der 70. Minutt mat 1:0 géint Leicester City duerchgesat. Leicester steet aktuell nach op der 3. Plaz an der Tabell. Fir d'Ekipp ronderëm den Hanley leeft et aktuell awer net ganz gutt. Zanter dem 22. Januar huet een am Championnat net méi gewonnen.

Ligue 1

Olympique Nîmes - Olympique Marseille 2:3

1:0 Ferhat (5'), 1:1 Benedetto (10'), 1:2 Benedetto (36'), 1:3 Benedetto (69'), 2:3 Deaux (90+1')

An der Ligue 1 a Frankräich huet fir den Optakt vum 27. Spilldag Olympique Marseille auswäerts mat 3:2 géint Olympique Nîmes gewonnen. De Mann vum Match war de Benedetto. Hien huet déi 3 Goler fir den Tabellenzweete geschoss.

