D'FLBB hat d'Veräiner e Samschdeg op eng Table Ronde invitéiert, fir iwwert d'Problematik "Non-Jicl-Spiller am nationale Basket" ze schwätzen.

Aktuell kéinten d'Veräiner am Lëtzebuerger Basket laut de Statutten 3 "Non-Jicl"-Spiller asetzen. Mat Hëllef vun engem sougenannten "Gentlemen Agreement" sollen d'Veräiner sech den Ament awer just un zwee auslännesch Spiller halen, wat awer ëmmer nees ëmgaange gëtt a viru kuerzem hat d'Amicale Steesel souguer 3 US-Amerikaner agesat.

Eisen Informatiounen no waren déi meescht Veräiner e Samschdeg mat e puer Ausnamen, dofir, fir an enger éischter Phas eng Reegel opzesetzen, fir d'Zuel vun den Non-Jicl-Spiller um Terrain op maximal 2 ze fixéieren.

Donieft misst een och eng kloer Definitioun vun engem "Profi" ausschaffen a separat eng Aart "Ethik Kommissioun" grënnen, déi dann dofir zoustänneg wier, ze kontrolléieren, datt d'Veräiner sech un d'Reegelen halen.

Eng gutt Partie vun de Clibb wier och bereet, fir an noer Zukunft just nach mat engem Voll-Profi ze spillen, allerdéngs wier dëst sou direkt relativ schwiereg ëmzesetzen.

D'FLBB huet all d'Informatiounen a Reaktioune vun e Samschdeg de Moie gesammelt an en Dënschdeg soll an der Reunioun vum Conseil d'Administration eng éischte Kéier driwwer debattéiert a gekuckt ginn, wéi déi nächst Demarchë kéinten ausgesinn.

An der Emissioun am Gespréich iwwer Sport goung et e Freideg ëm déi aktuell Situatioun vum Lëtzebuerger Basket an och do gouf iwwert d'Problematik mat de Profien geschwat.