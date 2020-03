An der éischter däitscher Bundesliga am Basket verléiert d'Magaly Meynadier mat den Angels mat 60:78 zu Freiburg.

Trotz der Néierlag war d'Magaly Meynadier déi bescht Spillerin vun hirer Ekipp mat am ganze 15 Punkten, 2 Rebounds an 1 Assist. An der Tabell stinn d'Angels op der 5. Plaz an hu mat 26 Punkten e Retard vu 6 Punkten op den zweeten an 14 Punkten op den éischten.