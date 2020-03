An Italien huet den AC Milan géint Genua net gutt ausgesinn. Virun eidele Gradinen, wéinst dem Coronavirus, gouf et eng 1:2-Defaite fir d'Rossoneri.

An Däitschland ginn d'Bundesliga-Matcher trotz Warnunge wéinst dem Coronavirus weidergespillt, ob mat oder ouni Public ass bis ewell nach net gewosst. Op der Insel gouf et iwwerdeems eng däitlech 4:0-Victoire, ier am fréien Owend alles op den Derby vu Manchester tëscht United a City kuckt.

Den Owend spillt dann och nach de Leandro Barreiro mat Mainz 05 géint d'Fortuna vun Düsseldorf. A Frankräich ass et an spéiden Owend nach de Match tëscht Lyon a Lille, dem Veräin vum Lëtzebuerger President Gerard Lopez.

Bundesliga

Bayern München - Augsburg 2:0

1:0 Müller (53'), 2:0 Goretzka (90'+1)

Relativ more Kascht huet den däitsche Rekordchampion an den éischte 45 Minutten doheem géint Augsburg gebueden. Den FCA stoung kompakt hannendran an huet de Bayern d'Liewen am Ugrëff schwéier gemaach. Eng eenzeg nenneswäert Golgeleeënheet hat den FCB am 1. Duerchgang, dat duerch de Müller. Et goung mat engem 0:0 an d'Paus.

Den nämmlechte Müller, dee kuerz virun der Paus d'Chance op den 1:0 hat, huet kuerz nom Téi dann och fir d'Bayern de Score opgemaach. Den däitsche Knipser gouf mat engem laange Ball an der Spëtzt lancéiert an huet äiskal op 1:0 erageschäert. An der 89. Minutt huet de Niederlechner dunn de Ball am Münchener Filet ënnerbruecht, dëst allerdéngs aus enger Abseitspositioun eraus - et blouf also beim 1:0 fir den FCB. Si hunn an der Tabell elo als 1. véier Punkten Avance op den 2. Dortmund.

Mainz - Düsseldorf

Um 18 Auer.

Premier League

Chelsea - Everton 4:0

1:0 Mount (14'), 2:0 Pedro (21'), 3:0 Willian (51'), 4:0 Giroud (54')

D'Blues si staark an de Match géint d'Toffees gestart, dat mat engem wonnerbare Gol vun der jonker Vedette Mount an engem Gol vum Spuenier Pedro. Nom Säitewiessel wollt d'Ekipp vum Trainer Carlon Ancelotti de Wee zeréck an de Match fannen. Dat hunn d'Blues awer net zougelooss, ma Géigendeel nach weider Goler markéiert. Um Enn konnte si sech op der Stamford Bridge souverän géint iwwerfuerdert Toffees behaapten.

© AFP

Man. United - Man. City

Um 17 Auer 30.

Serie A

Milan - Genua 1:2

0:1 Pandev (7'), 0:2 Cassata (41'), 1:2 Ibrahimovic (77')

Virun eidele Gradinen ass Milan doheem géint Genua ugetrueden. D'Spectateuren hu bei dëser Partie wéinst der Gefor vum Coronavirus net dierften an de Stadion. Ma d'Rossoneri hätten awer eng Ënnerstëtzung gutt kënne gebrauchen, well no den éischte 45 Minutte louche si mat 0:2 am Réckstand. Nom Säitewiessel war ferm gefuerdert, konnt awer, och nom 1:2-Uschlosstreffer vum "Ibra", net méi an d'Partie zeréckfannen.

Am eidele San Siro huet den AC Milan e Sonndeg net gutt ausgesinn. / © AFP

Juventus - Inter

Um 20 Auer 45.

Ligue 1

Lille - Lyon

Um 21 Auer.

La Liga

Betis Sevilla - Real Madrid

Um 21 Auer.

